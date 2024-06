Warhammer 40K Rogue Trader: Wir verlosen drei Collector's Editionen im Wert von über 300 Euro

Die Collectors Editions sind streng limitiert. Außerdem packen wir noch einen Key für's Spiel obendrauf!

Iso-Perspektive, heroischer Hintergrundbeschallung, Warhammer und Rollenspielen sind vermutlich alles Begriffe, die eure Herzen höher schlagen lassen. Und weil wir das wissen, euch lieb haben und die Entwickler von Warhammer 40k: Rogue Trader Owlcat fantastisch sind, haben wir ein besonderes Schmankerl für euch.

Denn wir verlosen unter allen teilnehmenden Mitgliedern der GameStar-Plus-Familie drei der unglaublich hübschen Collector-Editions des Rollenspiels im Wert von über 300 Euro - und weil der eigentlichen Edition noch kein Spielekey beiliegt, hauen wir den auch noch obendrauf!

Die drei glücklichen Gewinner bekommen also:

je einen Steam-Key für Warhammer 40.000: Rogue Trader

und eine Collector's Edition mit ... ... 20 cm großer Figur von Cassia Orsellio ... Hardcover-Artbook mit 177 Seiten voller Charakterskizzen, Karten, Coverart und Landschaften ... kleinen Goodies (Sticker, Stoff-Banner, Handelsbrief)

mit ...

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil

Connaisseure des gepflegten Plus-Gewinnspiels kennen den Drill schon. Ihr müsst nur zwei Dinge tun:

Seid aktives Mitglied von GameStar Plus oder werdet es jetzt (wer ein Jahresabo abschließt, bekommt sogar drei Monate gratis und unsere ewige Dankbarkeit). Fühlt das Gewinnspielformular aus. Dazu klickt ihr auf den grünen Button und scrollt runter bis zum Formular.

Und dann müsst ihr nur noch etwas Glück bei der Auslosung haben. Einfach, oder?

Das Gewinnspiel endet am 02. Juli um 12 Uhr. Zeitnah nach dem Ablauf ziehen wir die Gewinnerinnen und Gewinner und benachrichtigen sie per Mail.

Worum geht's in Warhammer 40k Rogue Trader?

15:38 Warhammer 40k: Rogue Trader - Test-Video zum Rollenspiel-Epos

In Warhammer 40.000: Rogue Trader schlüpft ihr in die Rolle eines Unterhändlers des Imperators. Mit einem riesigen Raumschiff und einer Crew verschlägt es euch in die entlegensten Gegenden des Weltraums, in denen ihr Erkundungsmissionen anführt, auf Eroberungsfeldzüge geht und Handel betreibt. Wie ihr dabei vorgeht, obliegt euch.

Rogue Trader setzt auf ein rundenbasiertes Kampfsystem, facettenreiche Nebencharaktere und viel Entscheidungsfreiheit. Das Rollenspiel im Warhammer-Universum wird von den Pathfinder-Machern Owlcat entwickelt und soll den perfekten Einstieg in die Warhammer-Welt bieten.

Jetzt aber genug der Zusammenfassung: Wir wünschen euch viel Glück beim Gewinnspiel!