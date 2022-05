Warhammer 40k: Spacewolf gratis bei GameStar Plus: Taktik im Weltraum

Diesen Monat wollen wir euch mit dem gratis-Game bei Plus ins Warhammer 40k-Universum entführen - und zwar in Form eines rundenbasierten Strategietitels mit Kartenspiel-Elementen. Als Space Marines tretet ihr gegen die Feinde der Menschheit an und versucht dabei möglichst nicht ausgerottet zu werden. Bei Warhammer 40k: Space Wolf befehligt ihr eine kleine Schar verschiedener Space Marines in der Schlacht gegen Aliens und Co. Vom Spielprinzip kann man die Kämpfe ein wenig mit X-COM oder auch Mario + Rabbids Kingdom Battle vergleichen.

Rundenstrategie mit neuen Ansätzen

So weit, so bekannt. Spannend wir es aber durch etwas frischen Wind im Genre, denn zusätzlich gibt es noch die Sammelkarten. Ihr könnt für jeden eurer Marines ein Deck erstellen, um ihn und seine Fähigkeiten perfekt zu nutzen und euer Team zur ultimativen Waffe zu formen. Die Auswahl ist groß, manche Karten sorgen dafür, dass sie von A nach B sprinten, andere wiederum lassen euren Schützling mehrere Felder weiter schießen als eigentlich möglich. Oder soll es doch lieber Flächenschaden sein?

Die Möglichkeiten sind schier unendlich, es gibt hunderte Kombinationsmöglichkeiten, ob für Hau-Drauf-Nahkampf-Bullen oder findige Scharfschützen in der Distanz. Wie auch immer ihr spielen wollt, stellt euch auf knackige Kämpfe ein! Denn Warhammer 40k: Space Wolf will euch eben nicht in die Welt der Teletubbies mit grinsenden Babysonnen versetzen, sondern in das brutale Universum eines endlos währenden Krieges. Der Schwierigkeitsgrad ist also etwas für Taktiker und wahre Strategen!

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30. Juni abholen und diesen bis einschließlich 02. Juli für Warhammer 40k: Space Wolf bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Warhammer 40k: Space Wolf bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!