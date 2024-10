Football Manager 25: Entwickler begraben letzte Hoffnung für Spieler des Vorgängers

Die neuen Transfer- und Vereinsdaten für den Football Manager 2024 gibt's dieses Jahr weder als kostenlose Update noch in Form eines Nachfolgers.

Die Bundesliga-Saison 2024/2025 ist in vollem Gange und normalerweise würden Fußballmanager-Spiele jetzt so langsam ein Datenbank-Update mit den aktuellen Daten veröffentlichen, entweder als kostenlosen Download oder in Form eines Nachfolgers.

Doch Spieler des Football Manager 2024 warten dieses Jahr vergeblich auf so einen Datensatz. Das hat Entwickler Sports Interactive jetzt klargestellt und damit reihenweise Fans enttäuscht. Erst recht mit dem dafür angegebenen Grund.

Denn der Football Manager 25 sorgt erneut für Probleme und Diskussionen.

Erst kürzlich musste das Studio hinter dem größten Fußballmanager der Welt erstmals in der Geschichte den Release einer neuen Version im Herbst eines Jahres verschieben - der Football Manager 25 soll nun im März 2025 erscheinen.

Im Anschluss an diese viel kritisierte Entscheidung forderten Fans zumindest ein offizielles Datenbank-Update für den Vorgänger mit der 2024 im Titel. Denn mit der neuen Saison sind auf der ganzen Welt neue Fußballregeln in Kraft getreten, es gibt Veränderungen an Wettbewerben und natürlich hat sich in der Transferperiode im Sommer so einiges an der Kaderzusammenstellung der Vereine getan.

Doch über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) hat Sports Interactive die Hoffnung darauf jetzt zerstört:

Dem Beitrag zufolge sind die neuen Daten, die bereits im Football Manager 25 zum Einsatz kommen, nicht ohne Weiteres kompatibel mit der Struktur des Football Manager 2024. Denn die neue Version nutzt erstmals die Unity Engine. Außerdem müssten Lizenzpartner ihr Okay geben.

Obwohl Sports Interactive angibt, die Möglichkeit geprüft und auch mit Vereinen und Verbänden darüber gesprochen zu haben, habe man sich letzten Endes gegen eine Umsetzung entschieden. Die nötigen Arbeiten hätten »ein signifikantes Unterfangen« dargestellt.

Man wolle »keine kritischen Ressourcen davon abzweigen, den FM25 in bestmöglicher Qualität auszuliefern«. Dies sei ein Vorhaben »für das wir schlicht keine Kompromisse eingehen können«. Die Fans sehen das in den Kommentaren naturgemäß etwas anders.

Die Community reagiert gereizt

Die negative Grundstimmung zum Football Manager 25 drückt sich in Beiträgen wie dem von User JayCaulls aus: »Sehr wahrscheinlich wird es das erste FM-Jahr sein, das ich überspringe, wenn es so weitergeht.« Und barry ergänzt sarkastisch:

»Der Wechsel zu Unity hat sich einfach als so vorteilhaft erwiesen. Es gibt so viele positive Aspekte, dass ich Mühe habe, sie zu zählen.«

Allerdings gibt es zumindest in Sachen Spielerdaten eine simple Alternative: Mehrere Fan-Gruppen erstellen für Fußballmanger wie We Are Football oder den Football Manager in mühevoller Kleinarbeit eigene Datensätze. Diese gibt es bereits für die aktuelle Saison zum Download; auch das Transferfenster im Januar 2025 dürfte kurz darauf mit frischen Daten ins Spiel übersetzt werden.

Da die Pakete ausschließlich für den Eigengebrauch und nicht kommerziell genutzt werden, werden die Ersteller in aller Regel nicht von den Lizenzhütern belangt.