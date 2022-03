We are the Dwarves gratis bei GameStar Plus: Ein taktisches Action-Adventure

Wenn man Zwerge hört, denkt man zumeist an kleine bärtige Schmiede in einer Fantasy-Welt. Klein und bärtig sind die Protagonisten aus We are the Dwarves auch, von einem Fantasy Setting ist das Spiel aber weit entfernt. Dieses Science-Fiction Universum ist anders: Statt Planeten, wie wir sie gewohnt sind, bilden sich gigantische Steine um Sonnen herum und die Bewohner dieser Felsbrocken leben somit quasi immer unterirdisch.

Weil die Sonne der Zwergen-Welt kurz davor ist, zu erlischen, wird ein drei Mann starkes Astronauten-Team losgeschickt, um einen Weg aus der Katastrophe zu finden. Weil es immer noch schlimmer kommt, erleiden sie Schiffbruch und finden sich in einer sonderbaren Welt voller unbekannter Gefahren wieder. Könnt ihr entkommen und das Zwergenvolk retten?

Drei Zwerge gegen den Untergang

We are the Dwarves einem einzelnen Genre zuzuschreiben ist nicht gerade einfach. Ihr übernehmt die Kontrolle über drei Zwerge, die alle sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben. Der Zwerg Smashfist etwa teilt im Nahkampf kräftig aus und kann ordentlich einstecken. Shadow hingegen versteht sich auf Verstohlenheit, kann ungesehen an Gegnern vorbeishleichen und sie ungesehen aussschalten.

Ihr kommandiert die drei aus einer isometrischen Perspektive und könnt das Spielgeschehen jederzeit anhalten um ihnen befehle zu erteilen. Mithilfe der verschiedenen Fähigkeiten kämpft und schleicht euch durch die Level, besiegt Gegner, sammelt Upgrades und findet heraus, wie ihr das drohende Unheil abwenden könnt

