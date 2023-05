iOS 17: Diese iPhones erhalten wohl das nächste große Update

Wir befinden uns auf der Zielgeraden zu iOS 16.5, was nicht mehr lange auf sich warten lässt. Im Gegensatz zu iOS 17, das nächste große iPhone-Update. Viele Details werden uns vermutlich auf der Entwicklerkonferenz vom 5. bis zum 9. Juni präsentiert.

Bisherigen Gerüchten zufolge wird das Update viele sinnvolle und nützliche Funktionen erhalten. Sogar eine neue, hauseigene App soll dem Betriebssystem spendiert werden.

Das iPhone 15 wird vermutlich ab Werk mit iOS 17 ausgeliefert. Abseits vom kommenden Flaggschiff hat Apple noch keinen Wortlaut darüber verloren, welche iPhones das Update auf iOS 17 erhalten.

Der Hersteller aus Cupertino versorgt seine Smartphones allerdings sehr lange mit Software-Aktualisierungen.

Ebenfalls sollen laut bisheriger Gerüchte das neue Betriebssystem an alle iPhones verteilt werden, die mit iOS 16 versorgt sind.

Demnach werden die folgenden iPhones iOS 17 erhalten:

Alle iPhone 15-Modelle

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone SE 3

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone SE 2

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8, 8 Plus

Wie üblich werden ältere Modelle wie dem iPhone 8, 8 Plus und iPhone X eine abgespeckte Version von iOS 17 zuteil. Bis heute müssen die Geräte auf bestimmte Funktionen von iOS 16, wie etwa das Freistellen von Motiven, verzichten.

Es ist also denkbar, dass die sechs Jahre alten Geräte das nächste Update im Jahr 2024 nicht mehr erhalten werden.

Release: Wann erscheint iOS 17?

Bis zum finalen Release von iOS 17 werden wir uns noch gedulden müssen. Die Vorstellung der neuen Version findet auf der Entwicklerkonferenz, vom 5. bis zum 9. Juni 2023, statt.

Richten wir uns nach dem Update-Zyklus der letzten drei Jahre, wird iOS 17 vermutlich Mitte September für alle kompatiblen iPhones veröffentlicht.

iOS 17: Wann startet die Beta?

Kurz nach der Vorstellung auf der WWDC 2023 wird vermutlich die erste Beta-Version an die Entwickler verteilt.

Im letzten Jahr folgte einen Monat nach der Vorstellung von iOS 16 die Veröffentlichung der Public Beta. Gut möglich, dass Apple die öffentliche Beta-Version erneut erst viele Wochen nach der Entwicklerkonferenz freigibt.

So meldet ihr euch für die iOS 17-Beta an

Möchtet ihr am Beta-Programm von Apple teilnehmen, wenn die Beta von iOS 17 startet, müsst ihr im ersten Schritt das iPhone dafür registrieren.

Besitzt ihr ein iPhone mit iOS 16.4 oder neuer, könnt ihr das Profil anschließend in den Einstellungen unter »Allgemein« > »Softwareupdate« > »Beta-Updates« auswählen und installieren.

Verwendet ihr ein iPhone mit iOS 16.3 oder älter, müsst ihr das Beta-Profil herunterladen und anschließend installieren.

Alle bisherigen Informationen rund um iOS 17 findet ihr in unserem Sammelartikel:

Nicht mehr lange und wir erhalten weitere Informationen zu iOS 17. Ist euer iPhone noch in der Liste der womöglich kompatiblen Geräte dabei oder verwendet ihr im Alltag noch ein älteres Apple-Smartphone? Auf welche Neuheiten freut ihr euch in iOS 17? Werdet ihr am Beta-Programm teilnehmen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!