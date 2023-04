Welche Konsolen nutzen GameStar-Leser? Ihr habt einen überraschenden Favoriten

Xbox oder PlayStation? GameStar-Leser haben einen klaren Favoriten.

Der PC ist bei GameStar-Lesern die beliebteste Plattform, keine Frage. Aber wenn man ohnehin schon den ganzen Tag für die Arbeit vor dem Rechner hockt, will man am Abend vielleicht lieber auf einen anderen, etwas größeren oder kleineren Bildschirm starren.

Aber welche Konsolen und Handhelds nutzen GameStar-Leser am liebsten? Ihr habt abgestimmt - und das Ergebnis überrascht, ergibt aber gleichzeitig auch eine Menge Sinn.

Diese Konsolen stehen bei GameStar-Lesern hoch im Kurs

Der typische GameStar-Leser ist technikaffin, mag Shooter, Strategie, Simulationen und Rollenspiele und kann nur selten etwas mit Knuddeloptik in seinen Spielen anfangen. Umso überraschender ist also das Ergebnis unserer Umfrage, denn hier landet die Nintendo Switch tatsächlich auf dem ersten Platz:

Die Nintendo Switch ist die Konsole, die die meisten von euch gekauft haben.

Die Switch ist eine Konsole, die für bunte Spiele steht wie keine andere: Ganz egal, ob Mario, Kirby, Animal Crossing oder Pokémon - viele Exklusivtitel wirken hier auf den ersten Blick eher kinderfreundlich.

Aber: Fast all diese Spiele sind auch durchweg großartig. So sind etwa Super Mario Oddyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild laut Opencritic die zwei bestbewerteten Spielen aller Zeiten. Eine durchschnittliche Wertung von 97 Punkten erreichen nicht einmal Meisterwerke wie Elden Ring oder God of War.

Und da Nintendo-Spiele bislang noch nie offiziell für den PC veröffentlicht wurden, ergibt es durchaus Sinn, dass sich auch GameStar-Leser diese nicht entgehen lassen wollen.

Oder wie Leser Enoxios es formulieren würde:

Gaming PC + aktuelle Nintendo Konsole war schon immer eine solide Kombi

Aus demselben Grund dürfte auch PlayStation 5 auf dem zweiten und die PS4 auf dem dritten Platz gelandet sein: Zwar erscheinen immer mehr Exklusivtitel auch auf dem PC, allerdings dürft ihr in der Regel mehrere Jahre warten, bis es so weit ist. Und um fantastische Spiele wie God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima oder das Remake von Demon's Souls ohne Wartezeit spielen zu können, kommt man um den Kauf einer Konsole nicht herum.

Die Xbox-Konsolen sind bei euch hingegen deutlich unbeliebter, schließlich erscheinen alle Xbox-Spiele mittlerweile auch für den PC - da kann man das Geld und den Platz am Fernseher auch anderweitig nutzen.