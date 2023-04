Welche Konsolen besitzt ihr neben eurem Gaming-PC?

Spielt ihr nur auf PC oder genießt ihr das Hobby auch auf Konsolen? Wenn ja, welche lockt euch an den Controller?

Spielen ist ein tolles Hobby, doch welche Hardware befeuert eure Spiele eigentlich? Gehört ihr zum Lager der reinen PC-Spieler oder locken euch gelegentlich Produkte aus dem Hause Sony, Microsoft, Nintendo oder Valve vom Heimcomputer fort?

Dank neuer Techniken wie Cross-Gaming oder Cross-Saves sind viele Welten ja mittlerweile verschmolzen: morgens am PC starten, mittags in der Pause auf der Switch fortsetzen und abends gemütlich die Partie auf der Playstation ausklingen lassen? Oftmals kein Problem!

Und da wären ja auch noch etliche konsolenexklusive Titel - vor allem bei Sony und Nintendo -, die selbst den zuvor überzeugtesten PCler verführen können. Jährlich möchten wir deshalb von euch wissen, auf welchen Plattformen ihr abseits des PCs spielt.

Nur PC oder auch Konsolen? Stimmt ab!

Vor etwa einem Jahr hatten wir euch schon einmal gefragt, ob ihr als Teil der PC-affinen GameStar-Community eigentlich eine oder mehrere Konsolen besitzt oder ob ihr eurem Gaming-PC treu bleibt. Schon damals waren mehr als zwei Drittel aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Besitz einer oder mehreren Konsolen - vor allem der Nintendo Switch.

Playstation 4 zuletzt noch knapp vor der 5

Die Vorgängerkonsole aus dem Hause Sony hatte 2022 im Vergleich zu ihrem Nachfolger noch knapp die Nase vorn. Inzwischen hat sich die Lieferlage der PS5 jedoch deutlich entspannt. So stellt sich die Frage: Konnte die Next-Gen-Variante dadurch weiter auf- oder sogar überholen?

Und verankerte das Steam Deck von Valve die marktbeherrschende Digital-Plattform auf den Sofas in den Wohnzimmern der Nation? Oder hat der anstehende Release von Zelda: Tears of the Kingdom die Zahl der Switch-Besitzer in Relation zu den anderen Konsolen noch weiter vergrößert? Helft uns, diese und weitere Fragen gemeinsam mit und für euch zu beantworten!

Und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es zu eurer jeweiligen Konsolenliebe kam? Bestand die schon vor dem PC oder seid ihr erst später auf einer oder mehreren Plattformen von Sony, Microsoft oder Nintendo eingestiegen? War es vielleicht ein bestimmtes Spiel, das euch bekehrt hat? Und wie zockt ihr eigentlich an der Konsole? Klassisch Controller, oder nutzt ihr vielleicht sogar Maus, Tastatur oder andere Eingabegeräte?