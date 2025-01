Wie lang ist Kingdom Come 2? Wir haben neue Spielzeit-Infos von den Entwicklern bekommen

Wie lange Heinrichs Abenteuer dauert, beeinflusst ihr selbst. Aber einige Tage werdet ihr definitiv beschäftigt sein.

Die Frage kann nach viel Vorfreude, aber auch Sorge klingen: Wie lang wird Kingdom Come: Deliverance 2? Während manche sich möglichst lange in der offenen Mittelalterwelt verlieren wollen, fürchten andere, dass sie nicht ausreichend Freizeit für Heinrichs neue Reise haben.

Damit ihr jetzt schon grob einplanen könnt, wie viel Spielzeit im Rollenspiel steckt, haben wir bei den Entwicklern von Warhorse um zusätzliche Infos gebeten. Ihre offizielle Antwort teilen wir hier mit euch.

So viele Stunden braucht ihr (ungefähr) für Kingdom Come 2

Durchschnittlich rechnen die Entwickler damit, dass Spieler zwischen 80 und 100 Stunden für einen Durchgang brauchen. Allerdings wird die Spielzeit stark variieren, je nachdem, wie vielen Nebenbeschäftigungen ihr nachgeht.

10:10 Was geschah in Kingdom Come: Deliverance? Die ganze Story zur Vorbereitung auf Teil 2

Autoplay

Schnellster Weg durchs Spiel: Geht ihr kerzengerade vor und fokussiert euch nur auf die Hauptquest, könnt ihr in etwa 50 bis 60 Stunden durchkommen. Kommt natürlich auf den Schwierigkeitsgrad und euren Orientierungssinn an.

Längster Durchgang: Wollt ihr dagegen so gut wie alle Quests mitnehmen, euch Nebenbeschäftigungen widmen, die beiden offenen Welten in aller Ruhe erkunden – dann warten locker 120 Stunden und mehr auf euch.

Zum Vergleich: Der Vorgänger war im Turbogang in etwa 40 Stunden schaffbar, ein ziemlich gründlicher Durchgang schlug mit rund 80 Stunden zu Buche. Damit fällt Kingdom Come: Deliverance 2 also nochmal ein gutes Stück länger aus als Teil 1. Kein Wunder, schließlich ist allein schon die Spielwelt größer.

Natürlich könnt ihr euch selbst die Spielzeit etwas verkürzen, indem ihr euch Guides anschaut, statt ewig nach seltenen Zutaten zu suchen oder über Quests zu brüten. Oder indem ihr die Dialoge überspringt, aber davon würden wir euch dringend abraten, denn die Story wird natürlich wieder ein wichtiger Bestandteil von Kingdom Come: Deliverance 2.