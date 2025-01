Will Smith wird endlich zu Neo, aber nicht für The Matrix 5

Will Smith wird nicht der neue Neo in The Matrix 5. Bildquelle: Warner Bros.

Anfang Januar 2025 vermuteten Fans, dass Will Smith im kommenden fünften Teil von The Matrix auftreten wird. Grund dafür war ein Instagram-Post des 56-jährigen Schauspielers, der unmissverständlich auf den ersten Teil der Reihe anspielte.

Immerhin sollte Will Smith ursprünglich die Rolle des Hauptcharakters Neo verkörpern. Da er ablehnte, ging der Job damals an Keanu Reeves. Eine Entscheidung, die Smith bis heute bereut.

Jetzt ist aber klar: Will Smith tritt nicht in The Matrix 5 auf, sondern bringt lediglich einen neuen Song mit Big Sean heraus.

Ein singender Neo

Wie würde The Matrix mit Will Smith als Neo aussehen? In einem Film werden wir die Antwort zwar nicht erfahren, aber auf YouTube gibt es jetzt ein Musikvideo zu Smiths neuem Song Beautiful Scars.

Dort trägt er Neos ikonischen langen schwarzen Mantel und weicht auf einem Hochhausdach vorbeizischenden Kugeln aus. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Kurzzeitig spekulierte der Branchen-Journalist Germain Lussier auf der Plattform X (ehemals Twitter) ebenfalls, dass hinter Will Smiths Instagram-Post ein Werbegag stecken könnte. Denn der Super Bowl steht am 9. Februar 2025 an.

In der Vergangenheit standen zu diesem Anlass schon einige Hollywood-Ikonen vor der Kamera und verwiesen auf die moderne Popkultur oder erlaubten sich den ein oder anderen Spaß.

Es handelt sich demnach bei seinem Instagram-Post weder um einen Witz noch tritt Will Smith in The Matrix 5 auf. Es geht nur um ein Musikvideo.

Was wir bis jetzt zu The Matrix 5 wissen

Die Regie übernimmt Drew Goddard, der schon für Projekte wie The Cabin in the Woods oder Bad Times at the El Royale verantwortlich war.

Demnach kehren die Wachowski-Schwestern Lilly und Lana nicht für The Matrix 5 zurück. Für die ersten drei Filme schrieben sie die Drehbücher und saßen ebenfalls im Regiestuhl. In Matrix Resurrections übernahm Lana diese Aufgaben allein.

Einen Kinostart und eine offizielle Besetzung gibt es noch nicht. Ob alte Cast-Mitglieder wie zum Beispiel Keanu Reeves oder Laurence Fishburne zurückkehren werden, bleibt somit abzuwarten.

Mit Michael Bay soll Will Smith übrigens nach 21 Jahren wieder ein gemeinsames Projekt produzieren. Der Actionfilm Fast and Loose handelt von einem Mann, der ohne jegliche Erinnerungen in Tijuana aufwacht. Zuletzt befand sich Bay in den finalen Verhandlungen mit Netflix. Mehr dazu findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.