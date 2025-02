Will Smith taucht plötzlich im Twitch Stream auf und bestätigt zwei neue Filme

Nach 18 Jahren macht Will Smith unter anderem Hoffnung auf einen zweiten Teil von I Am Legend. Bildquelle: Warner Bros.

Mit solchen Nachrichten hätte wohl niemand in einem Stream gerechnet. Darsteller Will Smith macht Fans mal eben Hoffnung auf zwei verspätete Sequels. Demnach sollen I Am Legend und Hancock jeweils eine Fortsetzung erhalten.

Konkrete Story-Details gibt er zwar noch nicht bekannt, aber er nennt bereits erste Namen für die Projekte.

Gleich zwei Fortsetzungen

Am 19. Februar 2025 tauchte Will Smith überraschend in einem Live-Stream des Twitch-Streamers xQc auf und plauderte direkt einmal aus dem Nähkästchen.

Demnach gibt der 56-jährigen Darsteller preis, dass sich I Am Legend 2 offenbar den Weg auf die Kinoleinwand bahnt. Es gab sogar schon erste Gespräche mit Michael B. Jordan (Black Panther, Fantastic Four) und wer das Drehbuch schreibt, ist auch schon bekannt.

Hier könnt ihr euch den Ausschnitt des Streams anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ich und Michael B. Jordan haben uns etwa eine Woche lang hingesetzt und sind die Charaktere durchgegangen. Akiva Goldsman ist der Drehbuchautor, also setzt er es zusammen. Es passiert wirklich und ich liebe es, mit diesem Kerl [Michael B. Jordan] zu arbeiten.

Autor Akiva Goldman ist unter anderem für seine Arbeit als Showrunner der Star-Trek-Serie Strange New Worlds bekannt. Des Weiteren verfasste er die Skripts für Filme wie A Beautiful Mind: Genie und Wahnsinn oder Das Comeback.

Damit jedoch nicht genug, kündigt Smith im gleichen Atemzug auch noch einen zweiten Teil von Hancock an. Diesmal hätte er gerne Dune-Star Zendaya mit dabei.

Natürlich gibt es auch hierzu einen kleinen Clip:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es gibt eine wirklich, wirklich coole Idee für Hancock 2. Wir haben noch nicht einmal darüber gesprochen, also werde ich euch ein kleines bisschen davon erzählen. Zendaya [ist] für eine Rolle in Hancock 2 angesprochen worden.

Das klingt nach ziemlich großen (und konkreten) Plänen für die Zukunft, bleibt abzuwarten, ob es beide Filme über die Entwicklung hinaus schaffen und am Ende wirklich im Kino landen. I Am Legend 2 ist mit einem Drehbuchautor wohl auf einem guten Weg.

Der Erfolg von I Am Legend und Hancock

In Hancock (2008) spielt Will Smith den Superhelden John, der mit seinen Superkräften wie Unverwundbarkeit, grenzenloser Körperkraft und der Fähigkeit zu Fliegen komplett überfordert ist.

Der Film fällt auf Rotten Tomatoes jedoch überwiegend bei Kritikern durch und bekommt lediglich 42 Prozent. Auch Fans sind mit 59 Prozent nicht wirklich überzeugt.

Etwas besser sieht es derweil für I Am Legend (2007) aus, denn von Fans und Kritikern bekommt der immerhin 68 Prozent (via Rotten Tomatoes).

1:59 Der offizielle Trailer zu Will Smiths Sci-Fi-Film I Am Legend

Autoplay

Der Blockbuster handelt von dem Virologen Dr. Robert Neville (Will Smith), der mit einem modifizierten Masern-Virus - der ursprünglich zur Heilung von Krebs genutzt werden sollte - Milliarden von Menschen tötete.

Beide Werke ließen - ungeachtet der Kritiken - die Kinokassen ordentlich klingeln. I Am Legend könnte bei einem geschätzten Budget von 150 Millionen US-Dollar über 585,41 Millionen Dollar einnehmen (via Box Office Mojo). Während Hancock mit dem gleichen Budget sogar 629,44 Millionen Dollar einsackte (via Box Office Mojo).

Da sich die Projekte anscheinend noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, gibt es natürlich noch keine offiziellen Release-Termine.