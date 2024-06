Windows 10: Spätestens mit dem nächsten Update soll wohl noch mehr Werbung für Windows 11 kommen

Microsoft fordert euch erneut dazu auf, auf Windows 11 umzusteigen.

Der Microsoft-Patchday im Mai brachte wohl für Windows-10-Nutzer eine bis dato undokumentierte Änderung mit sich: Erneut werden diese aufgefordert, auf Windows 11 zu wechseln.

Darum ist das wichtig: Windows 10 ist aller Microsoft-Versuche zum Trotz immer noch das mit Abstand beliebteste Betriebssystem.

Zumindest aus Entwicklersicht gibt es allerdings einen nachvollziehbaren Grund, den Umstieg durchzuführen: Am 14. Oktober 2025 endet der Support für Windows 10. Ab diesem Datum gibt es keine Updates mehr.

Mehr zum Thema Microsoft stellt den Verkauf von Windows 10 ein: Alles was ihr dazu wissen müsst von Duy Linh Dinh

Im Detail: Wie das Portal Windows Latest berichtet, taucht seit der Installation des KB5037768-Patches ein neues Vollbild-Banner auf, das Nutzer zum Wechsel auf Windows 11 aufruft.

Diese Anzeige soll nur bei ausgewählten Nutzern auftreten; spätestens zum kommenden Juni-Patch wird das Banner aber wohl flächendeckend ausgespielt.

Im Banner werden Nutzer daran erinnert, dass das Support-Ende von Windows 10 bevorsteht.

Entsprechend sei es »an der Zeit, deinen PC vor dem Support-Ende zu upgraden«.

Die wählbaren Optionen belaufen sich auf »Holen«, »Planen«, »Windows 10 behalten« und »Mehr erfahren«.

Einen Unterschied gibt es: Nun sind aufgrund diverser Anforderungen nicht alle Windows-10-PCs überhaupt in der Lage, auf Windows 11 zu wechseln.

Insbesondere die TPM-2.0-Voraussetzung für Windows 11 ist hier zu nennen, die auch einen größeren Kritikpunkt am Microsoft-Verfahren darstellt.

Laut Windows Latest erhält diese Gruppierung ebenfalls ein Werbebanner angezeigt, das auf das Support-Ende von Windows 10 am 14. Oktober 2025 hinweist.

Darunter führt ein Link zu einem Support-Dokument, wie Nutzer dennoch auf Windows 11 wechseln können.

Bei diesen »Tipps« handelt es sich um die bisher von Microsoft bekannten Ideen, die das Unternehmen auf der eigens eingerichteten FAQ-Seite zum Thema führt.

Nutzer erhalten hier die Antwort, dass wahlweise ein neuer PC gekauft oder dem kostenpflichtigen ESU-Programm beigetreten werden soll.

Immerhin: Im selben Abschnitt macht Microsoft für Verunsicherte auch deutlich, dass das Support-Ende nicht bedeutet, dass Windows 10 nicht mehr funktioniert - es erhält eben nur keine Updates mehr.

Frei nach dem Motto: »Wenn sie keine Windows-11-fähige Hardware haben, dann sollen sie doch Kuchen essen.« (Bildquelle: Windows Latest)

Was könnt ihr dagegen tun? Vorläufig bleibt euch nichts anderes übrig, als das Banner schlichtweg per »Windows 10 behalten« wegzuklicken, wenn ihr auf dem Betriebssystem bleiben wollt.

Es ist davon auszugehen, dass Microsoft in unregelmäßigen Abständen erneut ein solches Banner anzeigt.

Ob unser Tipp, die Upgrade-Aufforderung per Eintrag im Registrierungs-Editor zu unterbinden, auch hier funktioniert, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt entsprechend nur schwer gesichert beurteilen.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Habt ihr das Update auf Windows 11 bereits durchgeführt oder bleibt ihr so lange wie möglich auf Windows 10? Was spricht von eurer Seite aus dagegen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!