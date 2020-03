SteamOS war das auf Linux basierende Betriebssystem der mittlerweile eingestellten Steam Machines: Ein PC fürs Wohnzimmer, der eine Konkurrenz für Konsolen darstellen sollte. Während die Hardware selbst zu den Akten gelegt wurde, geht die Entwicklung an dem OS weiter.

Die derzeitig in Entwicklung befindliche Version hört auf den Namen SteamOS 3.0 »Clockwerk« und an ihr wird bereits seit 2018 gearbeitet. Aktuell konzentriert sich Valve jedoch mehr auf die Entwicklung der Technologie an sich, als auf deren Distribution. Das geht aus einer E-Mail von Pierre-Loup A. Griffais - Programmierer bei Valve - hervor, die ein Nutzer auf Github teilte. In der heißt es:

"Ja, es wird definitiv noch daran gearbeitet. Aktuell ist der Fokus die Technologie selbst und nicht deren Distribution, aber wir werden das in Zukunft angehen. Ich würde aktuell jedoch nicht viel Fortschritt an dem auf Debian basierenden Brewmaster erwarten. "

Was bedeutet das für SteamOS?

Die Webseite Gamingonlinux spekulierte auf Basis dieser Aussage ein wenig. Sie vermutet, dass die nächste Version von SteamOS auf einer anderen Linux-Distribution aufbauen wird. Bevor wir die sehen werden, dürfte sich der Steam-Betreiber jedoch erst einmal um etwaige Kompatibilitätsprobleme kümmern.

Welches Problem muss Valve lösen?

Das aktuelle Ziel ist vor allem, Kompatibilität mit Windows-Spielen herzustellen. Denn so wie ein Konsolenspiel nicht ohne weiteres auf Windows läuft, lassen sich Windows-Spiele nicht einfach unter Linux und damit auch SteamOS starten. Und aufgrund der geringen Verbreitung von Linux sehen viele Entwickler und Publisher keinen Grund, einen Port für das offene Betriebssystem zu entwickeln.

Die Lösung nennt sich Wine: eine Kompatibilitätsebene, die es euch erlaubt die üblichen Exe-Dateien von Windows auch unter Linux zu starten. Valve selbst nutzt dieses Projekt als Ausgangsbasis für das direkt in Steam integrierte Proton. Dessen Ziel ist es, dass ihr irgendwann sämtliche Windows-Spiele die auf Steam angeboten werden, mit einem einfachen Klick und ohne weiteres Zutun auch unter Linux starten könnt.

Der Community-Datenbank Protondb zufolge laufen derzeit etwa 50 Prozent aller Windows-Titel dank Proton auch problemlos unter Linux. Die größte Hürde sind derzeit Anti-Cheat-Maßnahmen wie EAC oder Battleye. Die Entwickler beider Tools erklärten jedoch, mit Valve an einer Lösung zu arbeiten.