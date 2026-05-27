The Witcher 3: Neue PC-Systemanforderungen räumen mit Windows 10 und alten Festplatten auf

Das Überraschungs-DLC für The Witcher 3 bringt nächstes Jahr nicht nur neue Inhalte, sondern auch neue PC-Systemanforderungen. (© CD Projekt RED)

Zum elften Geburtstag von The Witcher 3 – der Release erfolgte am 19. Mai 2015 – hat CD Projekt Red eine Überraschung auf Lager: Mit »Songs of the Past« können wir im kommenden Jahr erneut in die Haut von Geralt von Rivia schlüpfen und neue Abenteuer erleben.

Das neue Add-on zieht auch ein Update der PC-Systemvoraussetzungen nach sich, wie das Entwicklerstudio in einer zugehörigen Ankündigung erklärt. Die reinen Performanceanforderungen verändern sich dabei nur ein wenig – aber dafür fällt einiges an Support weg.

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Bye bye, HDD und Windows 10

Wer Witcher 3 weiterhin in der aktuellen Version spielen möchte, braucht künftig zwingend eine SSD sowie Windows 11. Klassische HDD-Festplatten und Windows 10 werden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr unterstützt.

Auch die benötigte CPU und GPU sowie der vorausgesetzte Arbeitsspeicher werden angehoben. Folgende Konfiguration will Geralt mindestens in eurem Rechner wissen:

CPU : AMD Ryzen 5 2600 oder Intel Core i5-8400

: AMD Ryzen 5 2600 oder Intel Core i5-8400 GPU : Nvidia Geforce GTX 1660 oder AMD Radeon RX 5500 XT 8 GByte

: Nvidia Geforce GTX 1660 oder AMD Radeon RX 5500 XT 8 GByte VRAM : 6 GByte

: 6 GByte RAM : 12 GByte

: 12 GByte Speicher : 70 GByte SSD

: 70 GByte SSD Betriebssystem: Windows 11 (64-Bit)

CD Projekt Red begründet das vollständige Aus für HDD-Unterstützung mit Vorteilen moderner Speichertechnologie: »Schnellere Ladezeiten, gleichmäßigeres Asset-Streaming und insgesamt bessere Performance« liegen hier im Fokus.

Den Abschied von Windows 10 begründet CD Projekt Red indes mit dem Ende des Microsoft-Supports für das Betriebssystem. Am 14. Oktober 2025 hatte Microsoft die Unterstützung bekanntlich eingestellt.

Ohne fortlaufende Sicherheitsupdates, offizielle Plattformunterstützung und GPU-Treiber-Pflege werde man das Spiel nicht mehr unter Windows 10 testen. Diese Entscheidung gilt laut der Ankündigung auch für Cyberpunk 2077.

Abschließend kommt eine Verpflichtung zu DirectX 12: The Witcher 3 wird künftig nur noch mittels dieser Grafik-API laufen, da die Entwickler so »kommende technische Verbesserungen und moderne Hardware effektiver testen können«.

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Kein passendes System? Ältere Spielversion bleibt erreichbar

Wer die neuen Anforderungen nicht erfüllt, hat in einem Support-Dokument noch eine Hintertür: CD Projekt Red ermöglicht es, auf eine frühere Spielversion zurückzukehren.

Die neuen PC-Systemvoraussetzungen für The Witcher 3 gelten ab dem nächsten Update, das laut den Entwicklern zeitgleich mit dem »Songs of the Past«-DLC erscheinen soll. Ein konkretes Release-Datum hierzu steht noch aus; 2027 ist hierfür der zumindest eingegrenzte Zeitraum.