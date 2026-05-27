Baywatch kehrt zurück: Der erste Teaser präsentiert die Nachfolger von David Hasselhoff und Pamela Anderson natürlich in Zeitlupe, wie es sich gehört

So sieht das neue Baywatch-Team aus, das ab Januar 2027 am Strand von Malibu für Sicherheit sorgt. Bildquelle: Fox

Schon bald wird der Strand von Malibu wieder von einem Team unverschämt heißer Rettungsschwimmerinnen und -Schwimmer patrouilliert. Denn ja, Baywatch kehrt zurück und damit eine der meistgeschauten TV-Serien der Welt.

Was ihr zum Baywatch-Reboot für 2027 wissen solltet

Im Januar 2027 soll es mit dem Reboot losgehen, aber ein konkreter Release-Termin oder eine Streamingplattform für Deutschland stehen noch nicht fest. Wir würden aber mal auf Disney Plus tippen, da der US-Sender Fox zum Mäusekonzern zählt.

Dafür kennen wir aber schon mal den Cast der Neuauflage, der die Fußstapfen von David Hasselhoff, Pamela Anderson und Co. füllen soll. Mit dabei sind auch eine Handvoll Stars der Influencer-Szene:

Stephen Amell ( Arrow) als Hobie Buchannon

Arrow) als Hobie Buchannon Jessica Belkin (Dutton Ranch) als Charlie Vale

(Dutton Ranch) als Charlie Vale Hassie Harrison (Yellowstone) als Nat

(Yellowstone) als Nat Noah Beck (The Bad Boy And Me 2)

(The Bad Boy And Me 2) David Chokachi als Cody Madison

als Cody Madison Erika Eleniak als Shauni McClain

als Shauni McClain Livvy Dunne als Grace

als Grace Brooks Nader als Selene

als Selene Thaddeus LaGrone als Brad

Einen Vorgeschmack darauf, wie das neue Baywatch-Team in Aktion aussieht, liefert euch ein erster Teaser-Trailer. Und ganz im Sinne des Originals kommt der natürlich mit viel Zeitlupe:

Und worum geht’s im Baywatch-Reboot überhaupt? Hier die offizielle Story-Zusammenfassung, die sich primär um Stephen Amells Charakter dreht:

Der Rebell Hobie Buchannon [Amell] ist mittlerweile Captain bei Baywatch und tritt damit in die Fußstapfen seines legendären Vaters Mitch [in der Original-Serie gespielt von David Hasselhoff]. Hobies Welt wird auf den Kopf gestellt, als Charlie [Jessica Belkin], die Tochter, von deren Existenz er nichts wusste, vor seiner Haustür auftaucht – entschlossen, das Erbe der Familie Buchannon fortzuführen und gemeinsam mit ihrem Vater Rettungsschwimmerin bei Baywatch zu werden.

Aktuell ist für das Serien-Comeback von Baywatch eine Staffel mit insgesamt 12 Folgen geplant. Als Autor und Showrunner fungiert Matt Nix (Burn Notice), während McG (3 Engel für Charlie, Terminator: Salvation) bei der Pilotfolge Regie führt.

1:55 Baywatch - offizieller Trailer zum Kino-Reboot von 2017

Autoplay

Das originale Baywatch startete 1989, lief über elf Staffeln hinweg und zog zum Höhepunkt ihres Erfolgs wöchentlich über 1,1 Milliarden Zuschauer weltweit in ihren Bann. 2017 folgte bereits ein Kino-Reboot mit Dwayne The Rock Johnson, Zac Efron und Alexandra Daddario in den Hauptrollen, das allerdings bei Kritikern wie Zuschauern nicht allzu gut ankam.