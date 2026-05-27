Der vielleicht beste Skyrim-Ersatz machte vor einem Jahr Rollenspieler glücklich, jetzt bekommen sie auch noch einen DLC geschenkt

Das Rollenspiel Tainted Grail hat inzwischen seinen dritten Gratis-DLC veröffentlicht. Wir klären, was drin steckt.

Das Rollenspiel Tainted Grail: The Fall of Avalon erschien vor grob zwei Jahren im Early Access und feierte vor einem Jahr den finalen Release. Die Entwickler gedenken dem nun mit einem Anniversary-Patch, sowie einen Gratis-Addon, durch das das Spiel für RPG-Fans erneut einen Blick wert ist.

Entwickler Questline und Publisher Awaken Realms blicken in ihrem Steam-Post nicht nur voller Nostalgie zurück und danken den Spielern, sondern enthüllen auch, was im kostenlosen DLC sowie Update 1.2.3 steckt. Hier lest ihr alles Wichtige dazu.

Das steckt im kostenlosen DLC

Das Gratis-Addon Bonus Content#3 - Anniversary ist seit dem 22. Mai 2026 für PC (Steam, GOG), PS5 und Xbox Series verfügbar. Da es sich nicht um eine Standalone-Erweiterung handelt, müsst ihr das Hauptspiel besitzen. Dann bekommt ihr aber für lau haufenweise neue, spannende Inhalte. Das ist konkret enthalten:

Eine neue Geburtstagsquest: Nach Abschluss der Cuanacht-Story erhaltet ihr nun eine geheimnisvolle Einladung zu einer Feier zu Ehren von König Artus, hinter der mehr steckt, als es zunächst scheint. Qrko freut sich zudem über einen passenden Geburstagshut. Auch hier bekommt etwas, das müsst ihr euch allerdings erst erarbeiten ...

Nach Abschluss der Cuanacht-Story erhaltet ihr nun eine geheimnisvolle Einladung zu einer Feier zu Ehren von König Artus, hinter der mehr steckt, als es zunächst scheint. Qrko freut sich zudem über einen passenden Geburstagshut. Auch hier bekommt etwas, das müsst ihr euch allerdings erst erarbeiten ... Schließt ihr die Geburtstagsquest ab, werdet ihr reich beschenkt. Es gibt fünf neue Rüstungssets, einen Zauberstab und einen Bogen . Es sollte also für jeden Spielstil etwas dabei sein. Sämtliche Gegenstände bringen laut Entwickler zudem neue Mechaniken mit, um eure Herangehensweise und Builds je nach Klasse (Krieger, Magier, Bogenschütze) noch zu verfeinern.

. Es sollte also für jeden Spielstil etwas dabei sein. Sämtliche Gegenstände bringen laut Entwickler zudem neue Mechaniken mit, um eure Herangehensweise und Builds je nach Klasse (Krieger, Magier, Bogenschütze) noch zu verfeinern. Das Gone-Fishing-Achievement hat offenbar für graue Haare beim einen oder anderen Completionist gesorgt. Die Entwickler haben den Erfolg nun deshalb vereinfacht - statt stundenlangem Angeln könnt ihr jetzt auch einfach euer Portemonnaie beim Händler zücken. Wer sich der mühsamen Arbeit hingegeben hat, geht aber nicht leer aus. Die Entwickler versprechen eine wertvolle Angelrute als Belohnung. Zudem kann man sich nun stolz mit der Anglermütze ausrüsten und somit voll und ganz in dieser wässrigen Passion aufgehen.

hat offenbar für graue Haare beim einen oder anderen Completionist gesorgt. Die Entwickler haben den Erfolg nun deshalb vereinfacht - statt stundenlangem Angeln könnt ihr jetzt auch einfach euer Portemonnaie beim Händler zücken. Wer sich der mühsamen Arbeit hingegeben hat, geht aber nicht leer aus. Die Entwickler versprechen eine wertvolle Angelrute als Belohnung. Zudem kann man sich nun stolz mit der Anglermütze ausrüsten und somit voll und ganz in dieser wässrigen Passion aufgehen. Vielleicht sollte der DLC lieber Angelversary (pardon) heißen, denn auch das Minispiel rund ums Fischen wurde nochmal überarbeitet. Wollt ihr also weiterhin alle Fische selbst fangen, statt sie zu kaufen, sollte sich das nun angenehmer gestalten.

Auch abseits des Addons locken einige Verbesserungen, die der aktuelle Patch zusätzlich mitliefert.

2:43 Wir umarmen ein Fischportal und holen dann den ganz großen Hammer raus - Gameplay aus Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras

Autoplay

Die Patch Notes listen die Änderungen des kostenlosen DLCs auf, haben darüber hinaus aber noch einige Anpassungen in petto. Hauptsächlich werden Quest-Bugs angegangen, sowie UI- und allgemeine Systemoptimierungen. Lest hier einen Auszug:

Wer den Lancelot-Dungeon abschließt, darf nun Sir Lancelot beschwören.

Der Sarras-DLC ist nun nicht mehr blockiert, wenn ihr die Cutscene an einem bestimmten Moment überspringt.

The Price of Healing und Oh Merry Men scheitern nun wie angedacht unter entsprechenden Bedingungen, statt einfach zu blockieren.

und scheitern nun wie angedacht unter entsprechenden Bedingungen, statt einfach zu blockieren. Eine fehlerhafte Quest-Progression in Brotherly Love wurde behoben.

wurde behoben. Die Quick-Use Items werden im Tutorial jetzt korrekt angezeigt.

Die Gamepad-Button-Belegungen werden im Tutorial jetzt richtig wiedergegeben.

Kleine Verbesserungen wurden hinzugefügt, insbesondere in Kämpfen mit NPCs.

Auf dem PC wurden die Ziel-FPS-Optionen behoben, wenn man nicht im Fullscreen-Modus spielt, inklusive der Probleme mit VSync.

Die vollständigen (englischen) Patch Notes findet ihr bei Steam, wenn ihr im Post ganz nach unten scrollt. Die Entwicklernachricht ist für Fans generell einen Blick wert, weil hier nochmal die gesamte Geschichte aufgearbeitet wird und unter anderem auch schicke Fan-Kunstwerke geteilt werden. Seit Release sind schon weitere Gratis-DLCs erschienen, die ihr euch auch vornehmen könnt, sofern ihr erst jetzt zum Rollenspiel zurückkehrt.

Tainted Grail: The Fall of Avalon ist ein düsteres Rollenspiel aus der Ego-Perspektive, bei dem ihr ein von der Artus-Sage inspiriertes Fantasy-Reich erkundet. Ihr folgt entweder der verzweigten Hauptgeschichte und trefft Entscheidungen oder verliert euch ganz im Erforschen der Open World, inklusive zahlreicher Nebenhandlungen.

Durch eure Fertigkeiten und Ausrüstung entscheidet ihr zudem selbst über Build und Spielstil. Unser Urteil dazu, lest ihr in den oben verlinkten Tests zu Hauptspiel und DLC.