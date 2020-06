Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Netflix-Serie The Witcher gehen weiter! Die Produktion musste im März 2020 wegen dem Coronavrus unterbrochen werden, auch weil Schauspieler Kristofer Hivju (bekannt als Tormund Riesentod aus Game of Thrones) positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Nun steht aber endlich fest, wann genau die Kameras wieder laufen und Henry Cavill und Co. wieder in ihre Kostüme schlüpfen. Wie der offizielle Twitter-Kanal bekannt gibt, gehen die Dreharbeiten am 17. August 2020 weiter.

Standesgemäß wurde der Tweet in einem netten Gedicht verpackt, sodass man gleich Rittersporns liebliches Gesäusel im Kopf hat. Unterm Strich bedeutet das aber, dass die Dreharbeiten nach einer fünf Monate langen Pause wieder anlaufen können.

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.