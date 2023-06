Witcher auf Netflix: Neues Spinoff stellt eine überraschende Heldin in den Mittelpunkt

Im nächsten Witcher-Animationsfilm geht es zwar nicht um Priscilla aus Witcher 3, aber um eine ähnliche Figur.

Auch nach einer mittlerweile bestätigten 5. Staffel von The Witcher ist Netflix noch nicht fertig mit der düsteren Fantasywelt. Schon 2021 wurde angekündigt, dass nach dem Erfolg von Nightmare of the Wolf ein weiterer Animationsfilm im Hexer-Universum entstehen soll. Wie nun die Website Redanian Intelligence berichtet, soll es darin um eine Heldin gehen, die wir aus den Romanen von Andrzej Sapkowski kennen.

Um wen geht es?

Laut Redanian Intelligence, einem Nachrichtenportal das sich auf Neuigkeiten zu Netflix Witcher-Serien spezialisiert hat, soll der film den Titel The Witcher: Sirens of the Deep tragen. Erzählt werde unter anderem die Geschichte der Dichterin Essi Daven. Beachtet, dass es sich nicht um eine offizielle Ankündigung handelt. Redanian Intelligence gilt zwar als sehr zuverlässig, trotzdem könnte sich der Bericht als falsch oder veraltet herausstellen.

Wer ist Essi Daven? Falls ihr euch an den Charakter nicht mehr erinnern könnt, oder die Romane schlicht nicht gelesen habt, wollen wir euch eine kurze Zusammenfassung geben. Doch Vorsicht, es könnten schwerwiegende Spoiler für den Film folgen, falls dort die Geschichte aus dem Buch nacherzählt wird.

Essi ist eine Freundin und berufliche Rivalin von Rittersporn, für den sie anscheinend wie eine kleine Schwester ist. Als sie Geralt in der Kurzgeschichte Ein kleines Opfer trifft, verliebt sie sich in ihn und der Hexer schenkt ihr eine gefundene Perle. Nach wenigen Tagen trennen sich jedoch ihre Wege und Essi stirbt vier jahre später an einer Krankheit, ohne Geralt noch einmal gesehen zu haben.

1:11 The Witcher Staffel 3: Die ersten Szenen von Henry Cavills letzter Staffel als Geralt im Teaser

Zwar kommt Essi nie in den Witcher-Spielen vor, doch beruht höchstwahrscheinlich die Dichterin Priscilla, die wir in The Witcher 3 treffen, auf ihrem Charakter. Auch sie ist blond und blauäugig wie die Figur aus dem Buch und bedeutet Rittersporn sehr viel.

Was wissen wir noch?

Über die Geschichte, die in dem Animationsfilm erzählt werden soll, wissen wir bis auf den Auftritt von Essi noch nichts. Redanian Intelligence berichtet, dass die Dichterin von Christina Wren (Man of Steel) gesprochen wird. Schon 2022 wurden wohl Aufnahme für den Film gemacht, wann er allerdings erscheinen soll, ist bisher noch unklar.

Was haltet ihr von der Neuigkeit zum nächsten Witcher-Animationsfilm? Habt ihr die Romane und Kurzgeschichtenbände von Andrzej Sapkowski gelesen und würde Essi Davens Geschichte gerne in einem Film sehen? Wie gefiel euch Nightmare of the Wolf, falls ihr den Film auf Netflix gesehen habt? Schreibt es gerne in die Kommentare!