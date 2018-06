An diesem Wochenende können ehemalige Abonnenenten in World of Warcraft kostenlos spielen. Damit schaffen Blizzard eine gute Gelegenheit, ins Spiel zurückzukehren, bevor am 14. August 2018 die neue Erweiterung WoW: Battle for Azeroth erscheint.

Bevor sich Spieler der Trial-Version im Blizzard-Launcher Battle.net aber ebenfalls freuen: Das Angebot gilt tatsächlich nur für Spieler, die WoW in der Vergangenheit bereits kostenpflichtig abonniert hatten.

Passend dazu bietet Blizzard 25 Prozent Rabatt auf diverse Ingame-Dienste, darunter auf Charakteranpassung, Charaktertransfer, Fraktions- und Volkswechsel sowie Namensänderung. Wer sich also dazu entschließt, seine alte Leidenschaft für World of Warcraft neu zu entfachen, kann seinen Avatar zum vergünstigten Preis von einer neuen Seite kennenlernen.

Übrigens: In diesem Sommer stellt Blizzard den Support für den 32-Bit-Client von World of Warcraft ein. Wer das neue Addon Battle for Azeroth spielen will, muss also auf 64 Bit wechseln und unter Umstanden seinen PC aufrüsten.

World of Warcraft: Battle for Azeroth - Screenshots ansehen