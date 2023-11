World of Warcraft kündigt gleich drei Addons auf einen Schlag und komplett neue Saga an

Habt ihr Bock auf WoW? Keine Sorge: Der Content für euch, eure Kinder und Enkel dürfte gesichert sein.

WOW! Und das ist als Ausruf gemeint. Denn WoW (damit ist nun das Spiel gemeint) hat soeben auf der BlizzCon 2023 den Vorhang fallen lassen und verkündet, wie es die nächsten Jahre mit dem populären MMORPG weitergeht. Denn das aktuelle Addon Dragonflight biegt nun langsam aber sicher auf die Zielgerade ein.

World of Warcraft ist noch lange nicht am Ende. Das hat die lange und emotionale Rede von Blizzard-Urgestein Chris Metzen klar gemacht. Das und die Ankündigung einer komplett neuen Saga, die eine drei Addons umspannende Geschichte erzählen wird.

Viele Infos zu den genauen Inhalten sind noch nicht bekannt, aber wir haben fleißig für euch mitgeschrieben und feuern euch jetzt die Infos um die Ohren.

WoW: Worldsoul Saga

Im Zentrum der Worldsoul Saga sollen die legendären Titanen und deren Pläne stehen. Die Handlung soll sich über mehrere Jahre erstrecken, Genaueres ist noch nicht bekannt. Habt ihr Lust auf Gänsehaut? Dann legen wir jetzt eine kurze Trailer-Pause ein und danach geht's weiter mit den Infos, ok? Viel Spaß!

4:56 World of Warcraft gibt im Worldsoul-Trailer einen Ausblick auf gleich drei Addons

World of Warcraft: The War Within

Das erste Addon der Worldsoul-Saga erscheint im Herbst 2024 und geht unter die Erde von Azeroth. Dort trefft ihr unter anderem auf die Earthen als neue verbündete Rasse. Außerdem gibt es mit den Delves eine neue Missionsart, mit der sich ein bis fünf Spieler neue Endgame-Belohnungen erspielen können.

Außerdem wird es Heldentalente zu meistern geben und Warbands werden eingeführt. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, dass mehrere Charaktere zum Beispiel auf den gleichen Bankinhalt und andere Inhalte zugreifen können.

Drei neue Gebiete warten zudem darauf, von euch erkundet zu werden.

1:55 World of Warcraft: Feature-Trailer zeigt, was euch in The War Within erwartet

World of Warcraft: Midnight

Addon Nr. 2 soll sich um die Vereinigung der Elfenvölker drehen. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht: Das war auch schon alles, was dazu gesagt wurde.

World of Warcraft: The Last Titan

Das große Finale der Worldsoul-Saga bringt euch zurück in den verschneiten Kontinent Nordend. Und wer hätte es bei diesem Namen gedacht: Die Titanen kehren zurück! Chris Metzen hat auf der BlizzCon angeteast, dass eine riesige Verschwörung aufgedeckt wird, die unser bisheriges Wissen über die Titanen und Azeroth allgemein über den Haufen werfen soll.

Mit dem Hier und Jetzt von World of Warcraft beschäftigen wir uns in diesen Artikeln:

Was sagt ihr zur Ankündigung der Worldsoul-Saga? Habt ihr Bauklötze gestaunt, als Blizzard gleich drei Addons auf einmal angekündigt hat oder hättet ihr euch lieber einen Fokus auf die unmittelbare Zukunft des MMORPGs gewünscht? Welche Features wünscht ihr euch so ganz allgemein noch für WoW? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!