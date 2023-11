WoW 11.0: Wenn ihr 3 Tage früher spielen wollt, müsst ihr tief in die Tasche greifen

World of Warcraft bricht nach 20 Jahren mit einer alten Tradition. Bisher war es immer so, dass alle Spielerinnen und Spieler gleichzeitig in das neue Addon starteten. Das heißt: Egal, ob ihr die Standard-Variante oder eine der höherpreisigen Editionen gekauft habt, für alle ging es zur selben Zeit los.

Das ändert sich mit der kommenden Erweiterung.

3 Tage früher spielen für 90 Euro

Pünktlich zur Enthüllung des neuen WoW-Addons The War Within könnt ihr die Erweiterung auch schon im offiziellen Shop vorbestellen. Wie gewohnt werden euch wieder drei Editionen zu unterschiedlichen Preisen angeboten. So weit, so bekannt.

Was allerdings neu ist: Die teuerste Edition, die sogenannte Epic Edition bietet neben den üblichen Extras wie einem Haustier und einigen weiteren kosmetischen Inhalten nun auch neben einem Beta-Zugang auch 3 Tage Early Access für den Release des neuen Addons.

Das ist für WoW neu, bei vielen anderen Spielen allerdings schon ein alter Hut. Etwa konntet ihr Bethesda-Rollenspiel Starfield auch fünf Tage vor allen anderen spielen, wenn ihr die Premium-Edition oder die Collector's Edition vorbestellt habt.

Spieler sind (natürlich) nicht begeistert

Dass niemand aus der WoW-Spielerschaft bei dieser Neuigkeit in Freudentaumel ausbricht, ist wenig verwunderlich. Viele Spielerinnen und Spieler kritisieren den Early-Access-Zugang scharf.

Blizzard möchte, dass ihr 90 € bezahlt, um bei der Veröffentlichung der Erweiterung dabei zu sein. Sie wissen, dass die meisten Spielerinnen und Spieler sich gezwungen fühlen werden, dies zu kaufen, nicht nur, um den Start mit allen zu feiern, sondern auch, um sich nicht abgehängt zu fühlen. Das ist ein schäbiger Zug. Chippye

Der Launch einer neuen MMO-Erweiterung ist für viele Spielerinnen und Spieler etwas Besonderes, weil sie gemeinsam eine unbekannte Welt erkunden und auf Entdeckungstour gehen. Einige Tage nach dem Release haben sich die spannendsten Funde schon zigfach in den sozialen Medien verbreitet und werden schnell wie kalter Kaffee behandelt.

Neben der Launch-Erfahrung haben viele aber noch ganz andere Bauchschmerzen:

Wie User Purutzil beschreibt, bekommen diejenigen mit früherem Zugang zum Spiel auch einen gewissen Vorsprung, was Ausrüstung und Handwerksressourcen angeht. Das ist besonders für die Wirtschaft im Spiel wichtig, da viele Handwerksgüter im Auktionshaus gehandelt werden.

Wer also möglichst schnell reich werden will, muss so früh wie möglich mit dem Sammeln und Craften anfangen - und gegebenenfalls jetzt dafür tiefer in die reale Tasche greifen.

Was sagt ihr zu der Neuerung? Wie wichtig ist für euch der Early Access Zugang? Werdet ihr dafür Geld ausgeben oder sind euch die drei Tage egal? Schreibt es uns in die Kommentare!