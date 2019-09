WoW Classic: Alle Levelgebiete von Horde & Allianz im Überblick

Wer einen Charakter in WoW Classic levelt, wird merken, dass er vom Spiel nicht immer automatisch in das nächste Gebiet geführt wird. Manche Gebiete werden sogar komplett ausgelassen und gerade die letzten Stufen bis 60 können sich ziehen. Wer auf der Suche nach weiteren Levelgebieten ist, bekommt von uns nun einen Überblick.



Solltet ihr weitere Hilfe beim Leveln in WoW Classic benötigen, dann schaut euch mal unseren Levelguide an. Dieser bringt euch schnell und effektiv auf Stufe 60. Schon beim Leveln könnt ihr zudem mit unseren 5 Tipps Gold farmen und reich werden.

Die Levelgebiete der Allianz

Die Allianz levelt vor allem in den Östlichen Königreichen. Hier gibt es die meisten von der Allianz kontrollierten Gebiete. Die Völker der Allianz starten dabei in diesen Gebieten:

Wald von Elwynn - Menschen

Dun Morogh - Zwerge und Gnome

Teldrassil - Nachtelfen

Levelgebiete in den Östlichen Königreichen

Levelgebiet Levelbereich Dun Morogh 1-10 Wald von Elwynn 1-10 Loch Modan 10-20 Westfall 10-20 Rotkammgebirge 15-25 Dämmerwald 18-30 Sumpfland 20-30

Levelgebiete in Kalimdor

Levelgebiet Levelbereich Teldrassil 1-10 Dunkelküste 10-20

Die Levelgebiete der Horde

Die Horde hat sich überwiegend in Kalimdor niedergelassen. Die Völker der Horde starten in folgenden Gebieten:

Durotar - Orcs und Trolle

Mulgore - Tauren

Tirisfal - Untote

Levelgebiete in den Östlichen Königreichen

Levelgebiet Levelbereich Tirisfal 1-10 Silberwald 10-20

Levelgebiete in Kalimdor

Levelgebiet Levelbereich Durotar 1-10 Mulgore 1-10 Brachland 10-25 Tausend Nadeln 25-35

Levelgebiete für Allianz und Horde

Die meisten Gebiete in Azeroth sind Levelgebiete für die Allianz und die Horde. Vor allem die Gebiete der letzten 20 Level sind für beide Fraktionen.



Gerade im Schlingendorntal treffen beide Fraktionen allerdings häufiger aufeinander, was auf PvP-Servern zu entsprechenden Kämpfen führt.

Levelgebiete in den Östlichen Königreichen

Levelgebiet Levelbereich Alteracgebirge 30-40 Arathihochland 30-40 Schlingendorntal 30-45 Ödland 35-45 Sümpfe des Elends 35-45 Hinterland 40-50 Sengende Schlucht 45-50 Verwüstende Lande 45-55 Brennende Steppe 50-58 Westliche Pestländer 53-60 Gebirgspass der Totenwinde 55-60 Östliche Pestländer 53-60

Levelgebiete in Kalimdor