WoW: Mit welchem Charakter startet ihr in die Dragonflight-Erweiterung?

Mit World of Warcraft Dragonflight steht nun die mittlerweile neunte Erweiterung in den Startlöchern des MMOs. Ab dem 29. November, pünktlich um Mitternacht deutscher Zeit öffnen die Dracheninseln ihre Pforten und lassen uns erneut viele neue Gebiete, Dungeons, Raids und vieles mehr erkunden.

Doch mit welchem Charakter werdet ihr das Drachenabenteuer starten? Immerhin ist die Auswahl an möglichen Völkern und Klassen mittlerweile mehr als reichhaltig. Mit Dragonflight kommt außerdem eine neue Volk-Klassen-Kombination in den Mix.

Die Dracthry haben ähnlich wie auch die Werwölfe eine menschenähnliche und eine Drachenform, in die sie sich entsprechend verwandeln können. Anders als bei den Worgen können die Dracthyr (und nur sie) die neue Klasse der Rufer spielen.

Aber nur, weil eine neue Kombination aus Volk und Klasse das Spielfeld betritt, heißt das noch lange nicht, dass wir diese dann auch zu Beginn der Expansion spielen. Auch, wenn sich aktuell schon viele Dracthyr in WoW tummeln.

Welche Klasse und welches Volk ihr zuerst spielen wollt, möchten wir mit zwei Umfragen herausfinden. Zuerst wollen wir wissen, welchem Volk euer Charakter angehört, mit dem ihr die Dracheninseln betreten werdet:

Übrigens: Einige der aufgelisteten Völker sind sogenannte Verbündete Völker , die seit WoW Legion ihren Einzug ins Spiel fanden und in Battle for Azeroth erweitert wurden. Diese Völker müsst ihr erst freispielen, ehe ihr sie auswählen könnt. Wie ihr die verbündeten Völker freischaltet, haben wir euch in einem eigenen Guide zusammengefasst.

Nun wollen wir aber nicht nur wissen, welches Volk ihr spielt, sondern auch welche Klasse. Die entscheidet im MMO natürlich wesentlich mehr über euren Spielstil und über eure Rolle in Dungeons, Raids und im PvP.