WoW Dragonflight: Warum das neue Drachen-Volk nur eine Klasse spielen darf

Allzu lange kann es nicht mehr dauern, bis mit Dragonflight die nächste große Erweiterung für World of Warcraft veröffentlicht wird. Noch 2022 soll sie erscheinen, gab aber bisher keinen Releasetermin bekannt. Einem Entwickler-Interview, das Mein MMO geführt hat, verdanken wir aber jetzt spannende neue Informationen und Hintergründe zur Erweiterung. Wir fassen zusammen, was dort verraten wurde.

Unsere ersten eigenen Eindrücke, die wir beim Anspielen einer Alpha von Dragonflight gewinnen konnten, fassen wir in unserem Vorschau-Video für euch zusammen:

Das verraten die Entwickler zum neuen Volk

Im Interview geht es vor allem um das neue Volk, das mit Dragonflight eingeführt wird. Die Dracthyr haben eine menschliche und eine Drachenform und gehören ausnahmslos der Klasse der Rufer an. Also sind keine Krieger, Druiden oder Paladine mit Drachenschuppen möglich. Warum sie auf eine Klasse beschränkt werden, erklären die Entwickler genauer:

So wollte man es Spielerinnen und Spielern ermöglichen, selbst einen Drachen zu spielen, und erschuf deshalb die Dracthyr. Doch ihnen bloß ein paar Volks-Fähigkeiten zu verleihen, war den Entwicklern dann zu wenig. Mit der passenden Klasse und einer ganzen Reihe an Fähigkeiten sollten sie sich dann beim Spielen dann wirklich wie Drachen anfühlen.

Andersherum passen dann die extra für die Dracthyr erschaffenen Fähigkeiten nur zu einem Drachen, zum Beispiel ein Schwanzschlag, weshalb die Rufer-Klasse nur von diesem Volk genutzt werden kann. Durch diese Beschränkungen konnte man dann auch spezielle Animationen für die Skills der Rufer entwickeln, die nur zu deren spezieller Körperform passen. Weitere Infos und Hintergründe zu den Dracthyr präsentieren wir euch übrigens auch in unserer Preview:

33 11 WoW Dragonflight Nach 7 Stunden im Addon ist unsere Hoffnung groß

So funktioniert das Drachenreiten

Auch zum neuen Feature, dem Drachenreiten, verraten die interviewten Entwickler ein paar interessante Details. So müsst ihr während des Fliegens geschickt den Schwung ausnutzen, wenn ihr euch etwa eine Klippe hinabstürzt, um dann schneller vorwärts zu kommen. Geschickte Spieler können so deutlich weiter fliegen und mit einem guten Startpunkt große Teile der Map auf dem Rücken des Drachens überqueren.

Angehörige des Drachenvolkes brauchen kein Reittier, sondern können sich mithilfe ihrer eigenen Schwingen in die Lüfte erheben. Immerhin habt ihr eure Flügel nicht nur als Dekoration aus den Schultern sprießen!

Auch bei dem Design der Dracheninseln wurde auf die neue Fortbewegungsart Rücksicht genommen. So könnt ihr etwa in der Ebene von Ohn'ahra Wirbel nutzen, die euren Drachen (oder euch selbst) höher in die Luft befördern.

Freut ihr euch schon auf WoW: Dragonflight? Seid ihr wie wir eher hoffnungsvoll, oder fürchtet ihr, dass Fehler vergangener Addons wiederholt werden könnten? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!