WoW 10.0: Bugs und Ruckeln plagen Dragonflight-Pre-Patch, das könnt ihr tun

Am Mittwoch, den 26. Oktober erschien der Pre-Patch zu World of Warcraft: Dragonflight, welches am 28. November veröffentlicht wird. Patch 10.0, der die Spielerschaft wie üblich auf die neue Erweiterung vorbereiten soll, ist von vielen Bugs und Problemen geplagt.

Dass der Release eines neuen Add-ons schon immer schwierig war, dürfte den meisten Genre-Fans bekannt sein und auch bei großen Patches kommt es häufiger mal zu einiges Bugs. Das ein Pre-Patch in WoW so viele Probleme macht, ist in diesem Fall aber eine Ausnahme.

Spieler klagen trotz starker Hardware über Ruckeln und Fehler in der neuen Benutzeroberfläche, die sich jetzt komplett anpassen lassen soll - in der Theorie. Praktisch funktioniert es leider noch nicht so gut, wie es sollte. Alle bekannten Fehler in Patch 10.0 und passende Lösungen (wenn es denn welche gibt) findet ihr in diesem Artikel.

Das Ruckeln beheben

Als sich die Spieler zum ersten Mal ins Spiel eingeloggt haben und schauen wollten, was der neue Patch bietet, hatten sicher einige ein böses Erwachen. Das Spiel ruckelt nämlich auch bei Rechnern mit starker Hardware.

Deswegen ruckelt WoW nach dem Vorbereitungspatch: Blizzard hat mit dem neuen Update die Berechnung der Shader verändert. Bei einigen PCs werden die nämlich auf der Festplatte gespeichert, anstatt, wie üblich, im Arbeits- oder Grafikspeicher.

Die Lösung für das Ruckeln in World of Warcraft Patch 10.0 ist überraschend einfach per Chat-Befehl möglich. Ihr müsst also nur ins Spiel gehen und den folgenden Befehl in den Chat kopieren:

/console GxAllowCachelessShaderMode 0

Anschließend das Spiel neu starten oder diesen Befehl in den Chat eingeben:

/console gxRestart

Alternativ könnt ihr auch in die Config.wtf-Datei im Spieleordner gehen und dort die folgende Zeile eingeben:

SET GxAllowCachelessShaderMode "0"

Die Config.wtf findet ihr in eurem lokalen WoW-Ordner im Unterordner »WTF«. Ein Rechtsklick auf die Datei und anschließender Klick auf »Bearbeiten« reicht aus, um die Zeile einfach ganz unten einzufügen.

Sollte das Ruckeln dadurch nicht besser werden, müsst ihr wohl oder übel auf Blizzard warten, oder ihr schaut euch diese allgemeinen Lösungsansätze an, zu denen wir jetzt kommen.

So könnt ihr Fehler in einem neuen Patch vorbeugen

Sollten euch Bugs plagen, oder eure Performance stark unter dem Patch leiden, dann könnte es sich lohnen die folgenden Tipps zu beachten:

Aktualisiert eure Add-ons: Nach einem großen Patch müssen die meisten Fan-Add-Ons wie Details!, Deadly Boss Mods, Bagnon und Co. aktualisiert werden, da sie sonst nicht funktionieren

Nach einem großen Patch müssen die meisten Fan-Add-Ons wie Details!, Deadly Boss Mods, Bagnon und Co. aktualisiert werden, da sie sonst nicht funktionieren Deaktiviert eure Add-ons: Sollten einige eurer Add-ons noch nicht auf Stand von 10.0 sein, wäre es wahrscheinlich besser sie vorerst zu deaktivieren, um Fehler zu vermeiden.

Sollten einige eurer Add-ons noch nicht auf Stand von 10.0 sein, wäre es wahrscheinlich besser sie vorerst zu deaktivieren, um Fehler zu vermeiden. Add-ons installieren: Klingt erstmal komisch, aber manche Add-ons können euch auch helfen Bugs zu umgehen. Wenn ihr beispielsweise vorhattet, die neue Benutzeroberfläche anstelle eines Add-ons für Aktionsleisten zu verwenden, könntet ihr doch nochmal auf Bartender4 oder ähnliches zurückgreifen, bis Blizzard die Fehler korrigiert.

Klingt erstmal komisch, aber manche Add-ons können euch auch helfen Bugs zu umgehen. Wenn ihr beispielsweise vorhattet, die neue Benutzeroberfläche anstelle eines Add-ons für Aktionsleisten zu verwenden, könntet ihr doch nochmal auf Bartender4 oder ähnliches zurückgreifen, bis Blizzard die Fehler korrigiert. Grafikeinstellungen verringern: Habt ihr die Lösung mit dem Chat-Befehl ausprobiert und habt immer noch Schwierigkeiten mit Rucklern, hilft es erstmal, die Grafikeinstellungen niedriger einzustellen als gewohnt, bis Blizzard mit Fixes reagiert.

Bekannte Fehler in Patch 10.0

World of Warcraft-Community-Manager Kaivax hat im offiziellen Forum eine Liste mit bekannten Fehlern veröffentlicht, von denen nach und nach die Punkte gestrichen werden.

In der folgenden Liste findet ihr alle bekannten Fehler, wobei die Benutzeroberfläche mit Abstand am meisten Probleme hat:

Klassen

Beim ersten Einloggen kann es vorkommen, dass euer Talentbaum und eure Aktionsleisten leer sind. Aus- und wieder Einloggen sollte den Fehler beheben.

Es kann vorkommen, dass sich das Micro-Menü öffnet, obwohl ihr bereits alles unter diesem Punkt erledigt habt.

Paktfähigkeiten könnten womöglich nicht korrekt mit dem gleichnamigen Talent ausgetauscht worden sein, was zu doppelten Fähigkeiten im Zauberbuch führt. Die Fähigkeiten teilen sich eine Abklingzeit, wenn eine der beiden gewirkt wird.

Zauber, die dank Talenten mehrere Aufladungen besitzen (wie Schattenschritt beim Schurken zum Beispiel) zeigen ihre Abklingzeit nicht im Tooltip an, wenn ihr eine Aufladung über den Talentbaum geskillt habt.

Waffen

Alle Waffen, die aus M+ droppen, inklusive Items aus der Großen Schatzkammer, könnten das falsche Itemlevel anzeigen. Behoben

Berufe

Die Skill-Anzeige für euren Beruf wird als voll angezeigt, selbst wenn ihr diese nicht voll ausgeskillt habt.

Wenn ihr ein Item, das ihr nicht ausrüsten könnt, über das Berufe-Fenster zieht, kann es zu einem Fehler kommen, der das Item verschwinden lässt und zu eurem Charaker-Ausrüstungs-Slot wechselt.

Euch wird bereits der Slot für den Reagenzien-Beutel angezeigt. Diese Anzeige wird bald deaktiviert und wieder aktiviert, wenn ihr mit Dragonflight wirklich erstmals die neuen Beutel ausrüsten könnt.

Neu hergestellte Berufe-Items können nicht im Leerenlager aufbewahrt werden.

Benutzeroberfläche

Zauber könnten nicht in der Aktionsleiste angezeigt werden, wenn eure Aktionsleisten nicht auf "Immer anzeigen" gestellt sind.

Die Tastenbelegung für Interagieren und Action Targeting könnten womöglich nicht gespeichert werden, wenn ihr ausloggt.

Fähigkeiten könnten fälschlicherweise oberhalb der Aktionsleiste angezeigt werden, wenn sie auf Abklingzeit sind.

Die Benutzeroberfläche könnte verschwinden und wieder auftauchen, wenn ihr euch im Bearbeitungsmodus befindet. Das kann passieren, wenn der Anker eures Charakter-Fensters an eure Aktionsleiste angeheftet wird.

Die Standardanzeige für Beute könnte außerhalb des Bildschirms angezeigt werden. Nutzt in diesem Fall den Chat-Befehl /Reloadui, um den Fehler zu beheben.

In der Gruppensuche kann der Startbutton für die Gruppensuche in der Custom Category auftauchen.

Namensplaketten von Elite-Gegnern zeigen nicht mehr den typischen Drachen um ihr Portrait an. Das ist gewollt.

Zauberbalken können sich hinter anderen UI-Elementen verstecken.

Unit Frames können an einer anderen Stelle verknüpft werden, wenn sie zu nah an der Gruppenanzeige befinden.

Das Feature "Rekrutiert einen Freund" wird im Social Tab nicht korrekt angezeigt.

Aktionsleiste 6-8 werden aktiviert, wenn ihr zu den Standardeinstellungen zurückkehrt.

Der HUD_Tooltip wird auf dem Einstellungsfenster dargestellt

Die Insel der Verbannten abzuschließen, kann dazu führen, dass ihr "START" & "END" in den Chat schreibt.

Icons für neue Gilden und Communitys werden zu groß dargestellt.

Spieler zu betrachten, die zu weit entfernt sind, führt manchmal dazu, dass sich euer Talentfenster öffnet.

Zugänglichkeit:

Die neue Funktion "Zaubern per Gedrückthalten" könnte nicht mit Mousover-Zaubern funktionieren.

Mit dem neuen Action Targeting können automatische Nahkampfangriffe nicht mehr mit der ESC-Taste abgebrochen werden.

Wenn ihr mit Gamepad spielt, kann es dazu kommen, dass die Anzeigen für die Tastenbelegung von den Fähigkeiten verschwinden.

User Services

Wenn ihr einen Charaktertransfer kauft, könnt ihr im Schritt für die Auswahl des Zielkontos feststellen, dass der Charakter in der Auswahlliste zum ersten Charakter auf dem Charakterauswahlbildschirm zu wechseln scheint. Dies ist ein visueller Fehler, und der von euch gewählte Charakter ist immer noch gesperrt.

Einige NPCs, die Items gegen Codes außerhalb des Spiels eintauschen, wurden kurzfristig aus dem Spiel genommen . Behoben.

Wir geben unser Bestes, die Liste aktuell und euch auf dem Laufenden zu halten.

