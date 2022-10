Am 29. November 2022 erscheint die neue WoW-Erweiterung Dragonflight. Schon vorher bringt Blizzard das Spiel in Stellung, um für die zahlreichen Änderungen gewappnet zu sein. So erhält World of Warcraft gleich zwei Pre-Patches, die sukzessive neue Funktionen und Inhalte integrieren.

Hier erfahrt ihr die Termine für die zwei Phasen, was genau im jeweiligen Pre-Patch drinsteckt und was noch zum Release wichtig wird. Wenn euch interessiert, was wir von WoW Dragonflight halten, lest Marys Analyse:

33 11 7 Stunden angespielt Für WoW Dragonflight ist unsere Hoffnung groß

Alle Infos zu den Pre-Patches für WoW Dragonflight

Wann erscheinen die Pre-Patches?

Phase 1: Der erste Pre-Patch erscheint am 26. Oktober 2022.

Phase 2: Der zweite Pre-Patch folgt am 16. November 2022.

Was steckt drin?

Phase 1 ab 26. Oktober

Blizzard gab die genauen Inhalte der beiden Patches via Pressemitteilung bekannt. Euch erwartet Folgendes:

Überarbeitung des Talentsystems

Die neuen Talentbäume der Klassen werden verfügbar und verschiedene

Talentspezialisierungen lassen sich nun speichern.

Die neuen Talentbäume der Klassen werden verfügbar und verschiedene Talentspezialisierungen lassen sich nun speichern. Änderungen an der Benutzeroberfläche des Heads-up Display (HUD)

Die Überarbeitung des HUD ermöglicht es Spielerinnen und Spielern, die

grundlegende Benutzeroberfläche anzupassen. Unter anderem könnt ihr Platzierung und

Größe von Aktionsleisten, Spielerfenstern und mehr personalisieren.

Die Überarbeitung des HUD ermöglicht es Spielerinnen und Spielern, die grundlegende Benutzeroberfläche anzupassen. Unter anderem könnt ihr Platzierung und Größe von Aktionsleisten, Spielerfenstern und mehr personalisieren. Features für Zugänglichkeit

Ihr erhaltet einige neue Features, darunter Zauberwirken durch

Gedrückthalten, Interaktionstasten und Unterstützung für Gamepads .

Ihr erhaltet einige neue Features, darunter . Gewertetes gemischtes Einzel

Die ehemalige Rauferei wird als neuer gewerteter PvP-Modus verfügbar und bietet

unter anderem 2vs2, 3vs3 und gewertete Schlachtfelder. Hier lassen sich

PvP-Belohnungen erspielen.

Die ehemalige wird als neuer gewerteter PvP-Modus verfügbar und bietet unter anderem 2vs2, 3vs3 und gewertete Schlachtfelder. Hier lassen sich PvP-Belohnungen erspielen. Neue Kombinationen aus Klasse und Volk

Spieler können künftig mit allen Völkern die Klassen Schurke, Priester und Magier spielen. Später sollen weitere Kombinationen folgen.

Mehr vom Spiel sehen? Unser stark drachenhaltiges Vorschau-Video zur neuen WoW-Erweiterung seht ihr hier:

Phase 2 ab 16. November

Neue Kombination aus Klasse und Volk: Rufer der Dracthyr

Neue Zone: Die Verbotene Insel

Das Startgebiet der neuen Heldenklasse von WoW, dem Rufer der Dracthyr, ist mit Phase 2 des Pre-Patch ab dem 16. November verfügbar.

Das Startgebiet der neuen Heldenklasse von WoW, dem Rufer der Dracthyr, ist mit Phase 2 des Pre-Patch ab dem 16. November verfügbar. Neuer Dungeon: Uldaman - Vermächtnis von Tyr

Ereignisse im Spiel: Urstürme

Neue Quests und Weltereignisse erlauben es, Angriffe der Primalisten zurückzuschlagen.

Indes lassen die Systemanforderungen vermuten, dass gerade alte WoW-PCs für Dragonflight nicht mehr ausreichen könnten. Im verlinkten Artikel erfahrt ihr mehr.

Was haltet ihr von den geplanten Änderungen in den Pre-Patches? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!