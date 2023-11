Würfelpech in Baldur's Gate 3: Spieler erzählen von ihren schlimmsten Patzern, die sie bis heute plagen

Manchmal ist man eben doch nicht seines Glückes Schmied.

Aufgrund der Allgegenwärtigkeit von Glück und Pech läuft es in Baldur's Gate 3 häufig nicht so wie geplant. In manchen Fällen läuft es sogar so schlecht, dass ihr wenigstens einen kleinen Trostpreis erhaltet. Nämlich eine Geschichte, die ihr nun erzählen könnt.

So taten es zumindest einige Baldur's-Gate-Spieler auf Reddit. Wir haben die Plattform für euch durchforstet und einige interessante und vor allem nachempfindbare Erfahrungen für euch herausgesucht.

Der Sieg war nahezu sicher

Wir sind uns sicher: Viele von euch haben versucht, Astarion von seinem Aufstieg abzubringen und sind dabei kläglich gescheitert. Aber macht euch nichts draus, auch mit der besten Vorbereitung ist ein Erfolg nicht garantiert. So schreibt die Reddit-Nutzerin Lady_Ancunin zum Beispiel:

Mein Charisma war bei 22, ich hatte einen Vorteil, ich habe Führung gewirkt, ich habe die Einsichtsprüfung bestanden und war mit dem Mann verliebt. Aber ich habe eine Eins gewürfelt, als ich versucht habe, Astarion davon zu überzeugen, nicht aufzusteigen.

Der Nutzer CyborgNinja778 musste am eigenen Leib erfahren, dass bei dem Ausdruck nahezu sicher die Betonung auf nahezu liegt. Er hätte laut eigener Aussage nur eine Zwei würfeln müssen, um zu verhindern, dass sein Gehirn gefressen wird. Stattdessen vollbrachte er das Wunder, zweimal hintereinander eine Eins zu würfeln. Das war es dann wohl mit seinem Denkorgan.

Ein schlechter Spielverlauf hat in Baldur's Gate 3 nicht immer etwas mit Würfelglück zu tun. In diesem Video seht ihr, wie wir uns mit der falschen Person angelegt haben und in ein Stück Käse verwandelt wurden:

2:20 Baldur's Gate 3: Wir legen uns mit der falschen Person an und spielen danach als Käse weiter

Die Reddit-Nutzerin dexiabu musste die schmerzhafte Erfahrung machen, den Begleiter Gale für immer zurückzulassen, noch bevor sie ihn überhaupt rekrutieren konnte. Sie hat beide Fähigkeitsprüfungen in den Sand gesetzt und musste so ohne den mächtigen Zauberer fortschreiten. Auch wenn die Chance auf dieses unerfreuliche Ereignis unwahrscheinlich ist, sitzt der Schmerz vermutlich sehr tief. Schließlich geht es um Gale!

Das wohl belastendste Erlebnis hatte wohl aber der Reddit-Nutzer Azurakujo. Dieser wollte ein verletztes Eulenbärjunges heilen. Jedoch hatte er keine Inspiration mehr, wodurch die Wunde bei der Behandlung aufriss und das unschuldige Wesen davon rannte. Was danach in der erbarmungslosen Natur passiert ist, wollen wir uns lieber nicht ausmalen.

Nach dieser traurigen Geschichte liegt es nun an euch, diesem Artikel doch noch ein erheiterndes Ende zu verschaffen. Was ist das witzigste, das euch je in Baldur's Gate 3 passiert ist? Wann hattet ihr mal absurdes Würfelpech oder vielleicht sogar Glück? Das soll es ja auch geben. Wie findet ihr die Würfelmechanik in dem Rollenspiel? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!