Game Pass: Kommt ein Abo-Modell mit Werbung? Microsoft ist nicht abgeneigt

Wer eine Konsole besitzt, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die gebotenen Spieleabonnements gestoßen.

Während Sony das PlayStation Plus Programm in drei verschiedenen Tarifen zur Verfügung stellt, gibt es Xbox-spezifisch nur ein Abo-Modell: Den klassischen Game Pass, der Zugriff auf mehrere Hundert Spiele zur Verfügung stellt.

Dieses Tarifmodell könnte bald um eine weitere Stufe erweitert werden. Die gute Nachricht zuerst: Sollte das neue Abo kommen, wird es kostenlos oder zumindest deutlich günstiger als die sonst geforderten 15 Euro im Monat.

Und die schlechte Nachricht? Dafür dürft ihr euch Werbung während des Zockens ansehen. Auf diese Pläne scheint Microsoft hinzuarbeiten, wenn es nach Tim Stuart geht.

Dieser arbeitet als Finanzchef der Gaming-Sparte bei Microsoft und äußerte sich im Rahmen des »Wells Fargo TMT Summit« zu dem Potenzial, das ein solches Werbe-Abo für Game Pass innehat.

In »Regionen wie Afrika, Indien oder Südostasien«; also Gegenden, die nicht »console-first« sind, wäre ein Modell mit Werbung prädestiniert dafür, das Spieleabonnement an Kunden zu bringen. Dies lasse sich auch mit Cloud-Gaming kombinieren: So könnten Nutzer etwa »30 Sekunden Werbung sehen, um zwei Stunden Zugriff zu erhalten«.

Eine solche Lösung muss aber nicht regional beschränkt sein - zumindest dementiert Stuart nicht, dass ein Werbe-Abo im Game Pass global kommen könnte.

Hinweise auf ein solches Abo-Modell finden sich auch im Quellcode des Xbox-Betriebssystems, die vom Sicherheitsforscher Title_OS stammen.

Laut diesem sind einige Zeilen Code im OS enthalten, die ein System zum »Verdienen« von Game-Pass-Minuten enthalten. So könnte eine angesehene Werbeeinblendung ausreichen, um eine Viertelstunde Zugriff auf das Spiele-Abo zu erhalten.

PC-Nutzer des Game Pass oder der Ultimate-Variante, die beide Abos miteinander kombiniert, scheinen von den Plänen zumindest vorerst ausgenommen zu sein.

Möglicherweise ließen sich solche Werbeeinblendungen (noch) zu leicht aushebeln, weshalb Microsoft den Aufwand hier scheut und sich auf die Xbox-Konsole konzentriert, die hierfür deutlich weniger Spielraum hat.

Wie aufwendig ein solches Vorhaben für PC-Nutzer tatsächlich ist, zeigt nicht zuletzt YouTube. Hier tobt seit Monaten ein Tauziehen zwischen Adblockern und der Videoplattform, die entweder Werbung zeigen oder euch zum Abschließen eines Premium-Abos bewegen will:

Jetzt seid ihr gefragt: Würdet ihr ein Game-Pass-Abo mit Werbung abschließen, wenn dieses günstiger oder sogar kostenlos für euch ist? Welchen Preis dürfte ein solcher Tarif maximal haben, um noch attraktiv zu sein? Oder ist die Auswahl an Game Pass Spielen der Knackpunkt für euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!