Xbox Game Pass im Dezember 2023: Alle neuen Spiele und Abgänge für PC und Konsole im Überblick

Mit SteamWorld Build verschlägt es euch in der kalten Jahreszeit in eine besonders warme Region.

Beim Xbox Game Pass ist jeder Monat ein Kommen und Gehen. Im Dezember 2023 könnt ihr euch gleich zu Beginn über saftige Aufbau- und Strategie-Abenteuer freuen. Allerdings werden wie gewohnt auch einige Titel aus dem Abo rausfliegen.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind lediglich zwei Titel bekannt, die im Dezember 2023 zum Abo dazustoßen werden. Wir können aber davon ausgehen, dass sich diese Anzahl in den kommenden Tagen deutlich erhöhen wird. Welche Titel den Game Pass verlassen werden, ist sogar noch gar nicht bekannt.

Wir halten euch auf dem Laufenden: Sobald weitere Zugänge und Abgänge bekannt sind, werden wir sie in diesem Artikel aktualisieren.

Highlight: SteamWorld Build

9:01 SteamWorld Build - Vorschau-Video zum neuen Aufbauspiel im Wilden Westen

Das SteamWorld-Franchise ist seit jeher bekannt dafür, sich in vollkommen unterschiedlichen Genres breit zu machen und diese nach Herzenslust zu mixen. Mit SteamWorld Build bekommt ihr es in der putzigen Roboterwelt erstmals mit einem Aufbauspiel zu tun - zumindest oberflächlich. Ihr baut eure Stadt auf und sorgt dafür, dass die einheimischen Roboter glücklich sind. Doch das ist längst nicht alles.

So richtig interessant wird es erst im Untergrund. Dort müsst ihr nämlich wertvolle Rohstoffe ausgraben. Ihr koordiniert eure Arbeiter, indem ihr ihnen unterschiedliche Grabbefehle gebt und neue Technologien freischaltet. Ohne Ausgrabungen im Untergrund ist es nicht möglich, die Oberwelt am Laufen zu halten.

Weitere neue Spiele im Dezember 2023

Against The Storm: Als Vizekönig führt ihr in diesem Aufbauspiel Menschen, Eidechsen, Füchse und weitere Lebewesen an, um die Wildnis für die Zivilisation zurückzuerobern. (PC)

1:48 Against the Storm: Early-Access-Hit zelebriert finalen Releasetermin und Game-Pass-Aufnahme

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Dezember 2023

Noch sind keine Abgänge für den Dezember 2023 bekannt. Sobald sich das ändert, wird dieser Artikel aktualisiert.

