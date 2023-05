Xbox trollt PlayStation: Nach der großen Sony-Show gibt's einen augenzwinkernden Seitenhieb

Das Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater ist nicht PlayStation-exklusiv.

Sony hat einiges abgefeuert beim lang erwarteten Mai-Showcase. Trotzdem zeigen sich viele Fans und Branchen-Insider auf Twitter etwas enttäuscht über den Mangel an neuen Exklusivtiteln. Nur ein Studio scheint sich tierisch drüber zu freuen: Microsoft wagt einen kleinen Seitenhieb gegen den großen Konkurrenten.

Trollpost auf Twitter

Direkt nach dem Ende des PlayStation Showcase schickte der offizielle Xbox-Twitteraccount folgende Meldung ab:

Was für eine gutaussehende Truppe

Zu sehen sind im Post all die Spiele, die beim Sony-Event gezeigt wurden, die aber auch für Xbox und teilweise PC erscheinen werden. Mit dabei auch diese spannenden Multiplattform-Titel:

Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Mirage

Dragon’s Dogma 2

Marathon

In den Kommentaren unter dem Microsoft-Tweet melden sich weitere Studios augenzwinkernd zu Wort, darunter Ubisoft, inXile entertainment (Wasteland 3) und der Esport-TV-Kanal Ginx Canada. Tatsächlich ist Spider-Man 2. der einzige richtig große Exklusivtitel, den Sony gezeigt hat. Dazu gab es dafür gleich ausführliches Gameplay.

Livestream verpasst? Kein Problem! Alle wichtigen Ankündigungen und Trailer findet ihr gleich hier in unserer großen Event-Übersicht.

Andere Exklusives, auf die viele Fans gehofft hatten, etwa der schon länger angekündigte Last of Us Multiplayer oder Neues vom First-Party-Entwicklerstudio Santa Monica (God of War), gab es diesmal nicht zu sehen. Aber der Spielesommer 2023 fängt ja gerade erst an, auf uns warten garantiert noch viele spannende Reveals.

Und Microsoft hat mit dem eigenen Showcase Xbox Direct sowie der anschließenden Starfield Direct am 11. Juni 2023 ja demnächst die Chance, uns noch mehr zu beeindrucken. Ob Sony dann auch via Twitter zurückschießt?