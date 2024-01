Xiaomi 14 Ultra: Erste Bilder geleakt und verspottet - doch auf die inneren Werte kommt es an

Zum Vergleich: Das ist das alte Xiaomi 13 - der Kamerablock ist in seiner Form deutlich schlanker designt. Er besitzt aber auch weniger starke Kameras. (Quelle: Xiaomi, Mediamarkt)

Ist es ein alter, gepimpter Blitzer aus den 70ern im Taschenformat? Ist es ein Ziegelstein mit Kameras? Nein, die Rede ist vom neuen Xiaomi 14 Ultra, dessen Bilder jetzt geleakt wurden.

Für sein Aussehen erntet es aktuell Spott auf Weibo – dabei hat es eigentlich ein paar nette Features zu bieten (neben seinem eher rustikalen Aussehen).

So sieht das Smartphone laut den Leaks aus

Auf der Seite xiaomiui.net wurden folgende Bilder hochgeladen. Diese wurden unter anderem auch in einem Weibo-Chat geteilt, dessen Nutzer eine klare Meinung über das Design haben:

Wie alle Leakbilder mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. So sieht angeblich das neue Xiaomi 14 Ultra aus. (Quelle: Xiaomiui, Coolapk)

Im Weibo-Chat kommentiert ein Nutzer namens Fusheng Hisense:

Es sieht aus wie ein Ziegelstein.

Ein weiterer Nutzer schreibt ganz unverblümt:

Selbst mit einer Sichtschutzhülle sieht man, dass es hässlich ist.

Als Primär-Quelle der Bilder gibt die Seite Coolapk an. Ein Nutzer soll diese Bilder wohl dort geleakt haben. Allerdings finden sich keine direkten Verlinkungen.

Besonders spannend: Die Aufschrift N1 P2 EU auf der Rückseite. N1 bedeutet, dass es sich um das Xiaomi 14 Ultra handelt. P2 ist laut Xiaomiui der Hinweis, dass es sich um einen Prototyp handelt.

Es ist dank des EU-Kürzels außerdem sehr wahrscheinlich, dass es sich zumindest um eine globale Version des Smartphones handeln könnte. Die Seite Xiaomiui interpretiert das so, dass das Smartphone-Modell aktuell für den europäischen Markt getestet wird.

Übrigens: Falls ihr mehr Leaks zu diesem Smartphone lesen wollt: Vor ein paar Wochen haben wir bereits über einen möglichen Release gesprochen.

Auf die inneren Werte kommt es an

Hier haben wir euch einige geleakte Informationen rund um das Innenleben des Smartphone aufgelistet, die neben dem rustikalen Äußeren bekannt sind:

▶ Akku: Über den Akku ist bekannt, dass er 5180 mAh groß sein soll und einen kabelgebundenen Ladevorgang mit 90W unterstützen soll. Kabellos gibt’s »lediglich« 50W.

▶ Kamera: Bei der Quad-Kamera dürft ihr euch vermutlich auf einen 50-Megapixel-Hauptsensor freuen, mit einem 1-Zoll-Sensor. Außerdem gibt es ein 3,2-fach-Zoom-Periskop-Objektiv mit einer Brennweite von 75 Millimeter für Tele- und Makroaufnahmen.

▶ Display: Wir haben über Gerüchte berichtet, demzufolge das Display des Xiaomi 14 Ultra rund 6000 Nits hell sein könnte. So ein Bildschirm würde sämtliche bestehende Rekorde brechen. Es ist aber unklar, ob das europäische Modell ein ähnlich starkes Display bekommen wird.

Was haltet ihr vom neuen Xiaomi 14 Ultra? Trifft es euren Geschmack? Habt ihr dieses Smartphone auf eurer Watchlist oder seid ihr nach Weihnachten erst einmal gut ausgestattet, was Smartphones anbelangt? Würdet ihr euch ein 6000 Nits helles Display wünschen? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.