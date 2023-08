Fans bringen You Don’t Know Jack auf Deutsch zurück - und es erscheint schon heute

Da müssen die Augen gar nicht so verdreht werden, das sind doch gute Neuigkeiten!

Liebe Damen und Herren, herzlich Willkommen zur heutigen Quizshow. Die erste (und einzige) Frage lautet:



Welches Spiel erscheint heute?

A: GTA 6

GTA 6 B: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 C: Baldur’s Gate 2

Baldur’s Gate 2 D: You Don’t Know Jack auf Deutsch

Korrekt, die richtige Antwort ist A!…na gut, es ist D. Das unkonventionelle Quizspiel feiert nach 20 Jahren seine Rückkehr als deutsche Version. Beschreiben wir es als die Quizshow, bei der Hochkultur und Popkultur aufeinander prallen! Den Launch-Trailer könnt ihr gleich hier sehen:

1:33 You Don't Know Jack ist wieder da: Hier der Launch-Trailer zum kuriosen Quiz-Spiel

Zugegeben war die Frage aber nicht gänzlich korrekt, hierbei handelt es sich nämlich nicht um ein vollständiges Spiel. Stattdessen ist es eine Mod für You Don’t Know Jack: Full Stream, das in der Spielesammlung The Jackbox Party Pack 5 enthalten ist. Es ist also ein Fan-Projekt, das sich durch Crowdfunding finanziert hat.

Das sollte eure Vorfreude aber sicher nicht mindern, hier steckt nämlich eine Menge Arbeit drin. Rund 700 neue Quiz-Fragen sind enthalten, einige davon speziell für die deutsche Lokalisierung. Das heißt, die sind auf die deutschsprachige Kultur zugeschnitten. Stellt euch also vermutlich auf Fragen zum Oktoberfest, Helene Fischer, Boris Becker und Automarken ein … oder so.

Wie kann ich spielen?

Um in den Genuss der Quizshow zu kommen, müsst ihr das Grundspiel besitzen, dann könnt ihr kostenlos die Mod unter der offiziellen Webseite herunterladen.

Bis zu acht Spieler können gleichzeitig antreten, indem sie das eigene Handy als Controller nutzen. Für Streamer gibt’s dann noch einen besonderen Spielmodus, bei dem bis zu 10.000 Zuschauer mitspielen können.

Werdet ihr mit Freunden und Familie wieder You Don’t Know Jack spielen und die Erinnerungen von vor 20 Jahren neu aufleben lassen oder ist das nicht so euer Humor? Schreibt es gerne in die Kommentare!