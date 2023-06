Zelda: Tears of the Kingdom - Fans rätseln über das Schicksal eines beliebten Charakters aus Breath of the Wild

Kashiwa hilft euch bei vielen Schrein-Rätseln in BotW, doch im Nachfolger fehlt jede Spur von ihm.

Herzlich Willkommen zu Aktenzeichen XY: Ungelöst. Heute beschäftigen wir uns mit dem Fall des in ganz Hyrule bekannten Barden Kashiwa vom Volk der Orni.

Wir erinnern uns: In Breath of the Wild konnten wir keine hundert Schritte laufen, ohne dass sein Spiel mit der Ziehharmonika an unser Ohr drang. Er half uns bei Schreinen, sang uns vor, diente uns als Kompass und moralische Stütze. Entsprechend beliebt ist er bis heute bei vielen Zelda-Fans.

In Tears of the Kingdom scheint es indes so, als habe der gefiederte Lebemann nie existiert. Wir haben mit zahlreichen NPCs in ganz Hyrule gesprochen und uns auf die Suche nach Kashiwa begeben.

Totgeschwiegen, doch nicht vergessen

Eines wird uns schnell bewusst, als wir versuchen, in der Bevölkerung Hyrules an Informationen über den Verbleib von Kashiwa zu gelangen: Über dieses Thema wird nicht gerne gesprochen. Türen werden uns vor der Nase zugeschlagen, Hühner auf uns gehetzt, viele spielen die Rolle des Ahnungslosen perfekt.

Dennoch gelang es uns, zumindest den Hauch einer Spur ausfindig zu machen. Der für seine knallharte Recherche in ganz Hyrule bekannte Investigativjournalist Paen vom Kleeblatt-Kurier hat einem aufmerksamen Reddit-User gegenüber bestätigt, dass Kashiwa einst durch diese Lande zog:

Auch Link selbst spricht das Thema zwar nicht direkt an, schickt uns aber eindeutige Signale. Beim Kochen summt der Held Kashiwas Melodien - das kann kein Zufall sein!

Sogar bei seiner Familie herrscht eisiges Schweigen. Seine Ornie-Frau Amali sowie deren Sprösslinge Kihl, Gurli, Genli, Nan und Kan zeigen sich in Tears of the Kingdom von ihrer besten Federpracht, doch über ihren Ehemann respektive Vater wird kein Wort verloren. Eisige Gefühlskälte oder unverarbeitete Trauer?

Ein weiterer Reddit-User merkt in dem oben eingebetteten Thread zudem an, dass die Liste plötzlich in der Versenkung verschwundener NPCs in der Zelda-Reihe noch viel länger sei. Makorus, Girahim, Midna, der Deku-Butler aus Majora's Mask - wir wagen gar nicht, weiter nachzuhaken, aus Furcht davor, tiefer in dieses bedrohliche Wespennest zu stechen.

Steht Kashiwas Rückkehr etwa kurz bevor?

Die Fans auf Reddit geben aber nicht auf. Sie haben eine Theorie entwickelt. Nicht klar ist, ob sie auf fundierten Indizien oder purer Hoffnung basiert. Sie lautet: Kashiwa kehrt in einem zukünftigen DLC für Tears of the Kingdom zurück!

Ein Anzeichen dafür konnten auch wir ausfindig machen: Als wir erneut mit unserem Reporter-Kollegen Paen irgendwo in Hateno stehen und miteinander schnacken, lässt dieser einen interessanten Satz fallen: Er suche noch nach einer richtig großen Meldung, im Fachjargon Scoop genannt. Weiß er etwa schon mehr? Bevor wir ihm auf den Schnabel fühlen können, fliegt er bereits davon.

Ein DLC rund um Kashiwa und neue Himmelsinseln über Hyrule? Oder hat es den tapferen Barden am Ende gar in den Untergrund verschlagen? Wir bleiben für euch am Ball, soviel ist sicher!

Nur die Zeit wird zeigen, ob Kashiwa doch noch einmal auf der Bildfläche auftaucht. Eines lässt sich schon jetzt sagen: Die Zelda-Fans werden ihn nicht vergessen!

Habt ihr Informationen aus erster Hand über den Verbleib von Kashiwa? Treibt euch auch die Sorge um unseren gefiederten Freund um und ihr sucht einfach nach Gleichgesinnten? So oder so: Ihr seid in unserer Kommentarsektion bestens aufgehoben! Hier könnt ihr eure Gedanken, Gefühle und Meinungen zu dem Thema schriftlich festhalten. Insider-Tipps behandeln wir natürlich anonym, versprochen!