Zelda Tears of the Kingdom: Spieler haben Heidenangst vor neuem »Albtraum«-Gegner

Niedlich und leichtherzig kann Zelda, da ist auch das neueste Tears of the Kingdom keine Ausnahme. Aber so mancher Gegner schockt dann doch mehr als manchen lieb ist. Einige Spieler gehen sogar so weit, einen speziellen Gegnertyp als feinsten Stoff für Albträume zu bezeichnen.

Die Rede ist von den Gloom Hands, ein monströser Feind, der euch vielleicht schon begegnet ist, wenn ihr in die Tiefen der Abgründe abgetaucht seid, die sich an den ehemaligen Orten der Shiekah-Schreine finden. Fans haben sogar eine Theorie, warum sich diese Orte mit den Schreinen aus Breath of the Wilds überschneiden:

Zelda: Tears of the Kingdom Wo sind eigentlich die Shiekah-Schreine hin? Fans haben eine Erklärung von Tristan Gudenrath

Abtraumhafte Hände

Eine Person auf Twitter wähnt sich von den Gruselpfoten sogar bis in die Träume verfolgt:

Seit ich Zelda Tears of the Kingdom spiele, sehe ich in meinen Albträumen nur noch eine Sache. Savoirs Zelda via Twitter

Nicht nur machen die Gloom Hands keine Lust auf ein freundliches High-Five, sie stellen auch ernstzunehmende Gegner dar. Immerhin sind es gleich mehrere Hände auf einmal, denen Spieler und Spielerinnen sich stellen müssen.

Wenn der flinke Link die Hände des Grauens besiegen will, muss er sie alle schnell nacheinander ausschalten, sonst wachsen sie einfach nach. Eispfeile helfen auch, um die handliche Hydra am Nachwachsen zu hindern.

Zumal genau dann, wenn man den Gruselgriffeln ordentlich was auf die Finger gegeben hat, erst das wahre Übel auftaucht. Aber die Überraschung wollen wir euch hier nicht verderben. Außerdem ergeht es euch zu Beginn vielleicht eh erst mal lange wie dieser Nutzerin hier:

Andere Fans empfinden sogar die ebenfalls als anstrengend empfundenen Wächter-Roboter, verglichen mit den Horrorhänden, als das kleinere Übel:

Vielleicht waren sie nicht so schlimm (starrt auf die Gloom Hands) Yogi via Twitter

16:42 Tears of the Kingdom setzt neue Maßstäbe für Zelda und Open Worlds allgemein

Oben könnt ihr unser Testvideo zu Tears of the Kingdom anschauen. Das neue Zelda schafft es für unsere Tester, sogar den hervorragenden Vorgänger Breath of the Wild zu übertrumpfen.

Wie ergeht es euch mit den Gloom Hands in Zelda: Tears of the Kingdom? Habt ihr schon eine effektive Strategie gegen die vielfingrige Bedrohung entwickelt? Nervt euch gar ein ganz anderer Feind viel mehr? Lasst es uns gerne in die Kommentaren wissen.