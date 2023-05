Zelda TotK: Wo sind eigentlich die Shiekah-Schreine hin? Fans haben eine Erklärung

Wo ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild in Tears of the Kingdom hin?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist genau wie sein Vorgänger Breath of the Wild vollgestopft mit allerhand Geheimnissen, die es zu entdecken gilt. Wer beide Spiele gespielt hat, wird sich Folgendes bestimmt auch schon gefragt haben: Wenn wir in TotK in der gleichen Spielwelt sind wie in BotW, wo sind dann die ganzen Schreine hin?

Da es auf diese Frage im Spiel selbst keine Antwort gibt, müssen wohl die Fans ran. Diese haben drei interessante Theorien aufgestellt, um das Verschwinden zu erklären.

Welche Theorien gibt es?

Die Shiekah-Schreine wurden zerstört – Dem Reddit-Nutzer u/Xananaboi ist aufgefallen, dass die meisten Abgründe in TotK an Stellen zu finden sind, an denen in BotW Schreine zu finden waren.

Betrachtet man die Tatsache, dass die Shiekah-Schreine größtenteils unterirdisch waren, ergibt folgende Theorie Sinn: Die Schreine wurden bei der Umwälzung nach Breath of the Wild zerstört und die übrig gebliebenen Löcher bestehen gelassen.

Zwar findet man in den Abgründen selbst keine Hinweise auf Shiekah-Technologie mehr, in wenigen anderen Gebieten allerdings schon. Das bedeutet, dass sie nicht einfach weggezaubert worden sein können, was diese Theorie weiter bekräftigt.

Die Shiekah-Technologie wurde recycelt – Der Reddit-Nutzer iridisss hat die Theorie aufgestellt, dass die Schreine abgerissen und recycelt wurden. Das ergibt Sinn, da zum Beispiel die Türme nicht abgerissen sondern umgebaut wurden und bekannt ist, dass es in Hyrule Probleme gab, neue Shiekah-Materialien herzustellen. Da die Schreine aufgrund mangelnder Ressourcen nicht mehr restauriert werden konnten, wurden sie schließlich abgerissen.

Die Shiekah-Technologie wurde inaktiv – Der IGN-Mitarbeiter Brendan Graeber hat die Theorie aufgestellt, dass die Shiekah-Technologie einzig und allein für den Zweck erschaffen wurde, die Verheerung Ganon zu besiegen. Nachdem dieser bezwungen worden ist, wurde die Shiekah-Tech inaktiv. Übrig gebliebene Technologie wurde verwendet, um die Türme zu errichten. Darum haben sie zum Beispiel die gleichen Fahrstühle.

Bedenkt hierbei, dass es sich bei den von Fans aufgestellten Theorien nur um Vermutungen handelt. Nintendo hat uns Stand jetzt noch keine offizielle Antwort zum Verschwinden der Schreine und der Shiekah-Technologie geliefert. Wir müssen also bei Mutmaßungen bleiben.

Welche der drei Theorien haltet ihr für am plausibelsten? Habt ihr vielleicht eigene Theorien, die das Verschwinden der Schreine in Tears of the Kingdom erklären können? Schreibt’s in die Kommentare!