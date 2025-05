Wer ist infiziert? Ungewöhnliches Zombie-Spiel auf Steam hat schon vor Release tausende Spieler

Immer hereinspaziert! - In Quarantine Zone: The Last Check unterzieht ihr die Neuankömmlinge in eurer postapokalyptischen Kolonie einem umfangreichen Gesundheitscheck.

Die eigenwillige Simulation Papers, Please war bei ihrem Erscheinen vor über 10 Jahren ein voller Erfolg. In dem Spiel vom Indie-Entwickler Lucas Pope übernehmt ihr die Rolle eines Grenzschutzbeamten des fiktiven Staates Arstotzka, der die Papiere einreisender Menschen überprüft.

Je nachdem, ob die vorgelegten Dokumente der Reisenden den aktuellen Regularien entsprechen, könnt ihr die Einreise entweder gewähren oder verweigern. Trotzt der simplen Spielmechaniken und des ungewöhnlichen Settings wurde Papers, Please von Kritikern gelobt - vor allem, da es den Spieler mit tiefgreifenden moralischen Entscheidungen konfrontiert.

Mit Quarantine Zone: The Last Check will euch das junge Studio Brigada Games noch diesen Sommer einen geistigen Nachfolger mit ganz ähnlichen Mechaniken wie Papers, Please liefern. Das Besondere: Quaratine Zone fügt der Grenzkontroll-Simulation die besondere Zutat Zombie-Apokalypse hinzu.

0:25 In Quarantine Zone: The Last Check müsst ihr als Grenzschützer harte Entscheidungen treffen

Die Zombies sind los

In Quarantine Zone übernehmt ihr die Rolle des Aufsehers einer Überlebenden-Kolonie. Jeden Tag schiebt ihr an einem Tor in der Mauer Wache und müsst Neuankömmlinge überprüfen, die sich eurer Gemeinschaft anschließen wollen.

Dabei ist vor allem der Gesundheitscheck wichtig: Hat jemand einen ungesunden Ausschlag, Blutergüsse oder eine arrhythmische Atmung - oder im schlimmsten Fall sogar Bissspuren am Körper? Dann gehört diese Person schleunigst in Quarantäne gesteckt.

Lasst ihr einen Infizierten in eure Kolonie, dann setzt ihr womöglich das Überleben der ganzen Gemeinschaft aufs Spiel. Unheilbar Kranke können zum Zombie werden und andere Menschen angreifen. Sie müssen daher isoliert und im Ernstfall auch liquidiert werden. Erwiesenermaßen Gesunde könnt ihr hingegen passieren lassen.

Etwas mehr als nur Passkontrolle

Neben der Gesundheitsprüfung müsst ihr auch den Zustand der Verteidigungsanlagen überwachen. Ihr baut eure Basis aus, verbessert euren Checkpoint und wehrt anstürmende Zombie-Horden ab. Ein bisschen mehr Gameplay-Vielfalt also als in Papers, Please.

Und genau diese Mischung scheint bei Spielern auf Steam aktuell sehr gut anzukommen: Wie die Entwickler Anfang Mai mitteilten, haben innerhalb der letzten mehrtägigen Testphase fast 10.000 Spieler Quarantine Zone ausprobiert. Dabei handelte es sich hierbei nur um einen geschlossenen Betatest.

Das gesammelte Feedback wolle man nun nutzen, um eine Demoversion zu erstellen, die am 22. Mai erscheinen soll. Der finale Release von Quarantine Zone: The Last Check ist indes für den Sommer angedacht. Laut der Steam-Seite soll die Simulation im September 2025 erscheinen. Auf Steam könnt ihr das Spiel allerdings jetzt schon auf eure Wunschliste setzen.

