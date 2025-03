Amazon Prime Video stellt im offiziellen Video alle neuen Filme und Serien für März 2025 vor

Jeden Monat wandern neue Filme und Serien ins Abo-Angebot von Amazon Prime Video. Natürlich auch im März 2025. Im Trailer seht ihr ein paar Highlights, darunter:

- Picture This (Britisch-Indische Romcom, erscheint am 6. März)

- Smile 2 (Fortsetzung des Horrorfilms von 2022)

- The Wheel of Time Season 3 (Fantasy-Serie basierend auf dem gleichnamigen Roman)

Eine komplette Liste des Prime-Programms im März findet ihr hier.