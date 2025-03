Amazon Prime Video: Alle neuen Filme und Serien im März 2025 - mit dem blutigen Action-Feuerwerk eines Marvel-Stars

Bei Twisted Metal trifft Deadpool auf Mad Max: Fury Road. Bildquelle: Peacock.

Wichtiger Hinweis: In Kürze werden weitere neue Filme und Serien für Amazon Prime Video im März 2025 bekannt gegeben. Wenn es so weit ist, werden wir die zusätzlichen Inhalte in diesem Artikel ergänzen.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Amazon Prime Video. Im März 2025 könnt ihr euch unter anderem über die zweite Staffel der brutalen und gleichzeitig lustigen Videospielverfilmung Twisted Metal freuen. Welche weiteren neuen Filme und Serien im neuen Monat noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die Neuzugänge des letzten Monats findet ihr in unserer Übersicht vom Februar.

Schnellnavigation:

Highlight im März 2025: Twisted Metal - Staffel 2

Genre : Action/Komödie

: Action/Komödie Creator : Michael Jonathan Smith, Rhett Reese und Paul Wernick

: Michael Jonathan Smith, Rhett Reese und Paul Wernick Cast : Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, und Joe Seanoa

: Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, und Joe Seanoa Serienstart : 2023

: 2023 Staffeln : 2

: 2 Auf Amazon Prime Video ab: 31. März 2025

Twisted Metal ist die Serien-Adaption der gleichnamigen Spiele-Reihe von Sony. Der angeberische Milchmann John Doe (Anthony Mackie) soll eigentlich nur ein mysteriöses Paket durch das postapokalyptische Ödland transportieren.

Doch aus dem zunächst harmlos erscheinenden Auftrag entwickelt sich prompt eine Höllenfahrt, denn plötzlich wird er von einer Meute mörderischer Wahnsinniger mit schwer bewaffneten Killer-Fahrzeugen verfolgt. Die einzige Unterstützung ist die eigenwillige Autodiebin Quiet (Stephanie Beatriz).

In der zweiten Staffel möchte die Crew an einem tödlichen Demolition-Derby Turnier teilnehmen, bei dessen Gewinn die Erfüllung aller Träume winkt. Mit dabei sind außerdem einige klassische Charaktere aus der Spieleserie. Darunter Mr. Grimm, Dollface, Axel Junkyard Dog und Mr. Calypso. Der mörderische Clown Sweet Tooth (Samoa Joe/Will Arnett) ist ebenfalls wieder an Bord und sorgt für ordentlich Radau.

Twisted Metal Staffel 2 erscheint am 31. März 2025 auf Amazon Prime Video.

1:00 Twisted Metal: Erster Teaser zu Staffel 2 der Videospiel-Serie kündigt baldigen Release an

Autoplay

Neue Filme bei Prime Video im März 2025

3:08 Christopher Nolan inszeniert die Geschichte vom Vater der Atombombe in Oppenheimer

Neue Serien bei Prime Video im März 2025

2:19 Das Rad der Zeit: Im Trailer zu Staffel 3 begeben wir uns auf eine gefährliche Reise durch die Wüste

Das könnte auch spannend sein

In Bosch: Legacy arbeitet der ehemalige LAPD-Detektiv Harry Bosch (Titus Welliver) nun als Privatdetektiv und kämpft weiterhin mit seiner Vergangenheit. In der dritten Staffel kümmert sich der Ermittler um den Mord des reichen Geschäftsmanns Kurt Dockweiler (Will Chase). Schnell wird klar, dass hinter dem Attentat mehr steckt und plötzlich gerät nicht nur Boschs eigenes Leben in Gefahr, sondern auch das seiner Tochter Maddie (Madison Lintz). Bosch: Legacy Staffel 3 startet am 27. März 2025 auf Amazon Prime Video.