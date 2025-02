Atomfall: Das englische Fallout zeigt im Trailer eine riesige Spielwelt voller Geheimnisse

In Atomfall erkundet ihr ein von einem Atomunglück verstrahltes Gebiet in Nordengland. Nach dem realen Vorfall im Windscale verläuft die Geschichte im Spiel allerdings deutlich anders. Denn die gesamte Zone um das Kraftwerk wird abgeriegelt und deren Bewohner eingesperrt. Ihr gelangt fünf Jahre später nach Windscale und findet eine Welt voller Monster, Banditen, Kultisten und Überreste der ehemaligen Gesellschaft vor.

Atomfall erscheint am 27. März 2025 auf Steam und Epic, sowie für PlayStation und Xbox. In unserer Preview lest ihr, warum Fabiano nach dem ersten Anspielen richtig gespannt auf die englische Postapokalypse ist.