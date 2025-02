Beeindruckende Weltraum-Schlachten und Koop-Gameplay: Jump Ship zeigt sich von seiner besten Seite

Jump Ship hat über 40.000 Follower auf Steam und ist unter den Top 50 Wishlist-Spielen. Jetzt stellen die Entwickler zehn Minuten Gameplay vor.

In Jump Ship reist ihr als vierköpfige Koop-Crew mit eurem Raumschiff durch die Weiten des Weltalls und legt euch mit einer scheinbar unbesiegbaren Roboterarmee an. Gemeinsam besteht ihr Gefechte gegen feindliche Flotten und kämpft auf Bodenmissionen mit Sturmgewehr und Schrotflinte gegen die Maschinen.

Jump Ship setzt dabei auf missionsbasiertes Gameplay. Ihr wählt einen Auftrag von der Galaxiekarte und reist dann meist mit mehreren Zwischenhalten zu eurem Ziel, wo ihr meist kämpfen oder die Umgebung erkunden müsst.

Wir durften das Koop-Spiel kürzlich ausprobieren und hatten eine Menge Spaß: In unserer Preview lest ihr, warum wir große Hoffnungen in Jump Ship setzen. Erscheinen soll das Spiel noch 2025 auf Steam, zunächst allerdings nur im Early Access.