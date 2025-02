City Tales: Medieval Era - Wir werkeln 20 Minuten an unserer beschaulichen Mittelalter-Siedlung

In City Tales: Medieval Era baut ihr abermals eine Stadt im Mittelalter. Besonders macht dieses Spiel seine Viertel-Mechanik. Statt nur einzelner Häuser oder Gehöfte baut ihr gleich ganze Viertel. Ihr müsst aber darauf achten, dass die Viertel sich bestmöglich gegenseitig versorgen, sonst mangelt es den Bewohnern an Bedürfnissen. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, seht ihr oben im Gameplay. Die Spielszenen stammen aus der Steam-Demo, die während des Steam-Next-Festes verfügbar gemacht wurde. Wenn es euch gefällt, könnt ihr also derzeit auch selbst völlig kostenlos reinschauen. Der Release ist für 2025 geplant.