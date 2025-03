Command + Conquer: Dawn of the Tiberium Age liefert neue Kampagnen für C+C-Fans

Für 30 neue Singleplayer-Missionen in der Engine von C&C: Tiberian Sun braucht ihr nicht mal mehr die Originalspiele zu kaufen. Die Gratis-Mod liefert alles mit.

Entwickelt von einem Modder-Team in ihrer Freizeit, kombiniert Dawn of the Tiberium Age die Inhalte der ersten beiden Command & Conquer Spiele mit der Engine des dritten. Das komplette Paket vereint die vier Fraktionen GDI, Nod, Alliierte und Sowjets in Skirmish- und Multiplayer-Partien, dazu gibt es aber auch mehrere frische Kampagnen.

EA öffnet die Schleusentore: Command & Conquer erlebt gerade ein Comeback

Eine davon hört auf den Namen Cover Revolt und besitzt eine dynamische Struktur inklusive drei verschiedener Story-Routen und zehn unterschiedlicher Endsequenzen. Außerdem könnt ihr eure Armeezusammensetzung anpassen.

Weil Dawn of the Tiberium Age eine Standalone-Mod ist, benötigt ihr keine Original-Spieldateien. Der Download ist kostenlos.