Das Highlight im postapokalyptischen Städtebauspiel All Will Fall auf Steam ist ganz klar die Physik

Die Welt ist nur noch ein riesigerer Ozean und ihr versucht, auf dem letzten Stück Land eine Kolonie zu bauen. Doch in All Will Fall gilt: Wer hoch baut, kann tief fallen.

Im Ankündigungstrailer zum Mix aus Basenbau und Kolonie-Simulation wird schnell klar: Euer größter Feind ist die Schwerkraft. Während ihr eure Siedlung in alle drei Dimensionen erweitert, um platzsparend neue Gebäude zu errichten und Ressourcen auf den letzten Fleckchen Land zu erreichen, droht die ständige Gefahr eines Einsturzes. Die Auswahl der richtigen Baumaterialien und ein paar Kenntnisse über Statik sind entscheidend.

Ein Release für All Will Fall ist noch im Jahr 2025 geplant. Ihr könnt euch auf Steam aber aktuell zu einem Playtest anmelden und werdet möglicherweise ausgewählt, schon mal Probe zuspielen.