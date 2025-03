Das Rollenspiel Game of Thrones: Kingsroad stellt seine drei Kämpfer-Klassen vor

Das Rollenspiel Game of Thrones: Kingsroad erscheint im ersten Halbjahr von 2025 für den PC aus Steam und Smartphones. Die Entwickler versprechen eine offene Welt zum Erkunden, die eine authentische Nachbildung von Westeros aus der erfolgreichen Serie sein soll. Im neuesten Trailer kommt aber hauptsächlich das kombobasierte Kampfsystem zur Geltung. Mit einer von drei Klassen stürzt ihr euch in die Schlacht: Ritter tragen große Schwerter, Assassinen Doppelklingen und Söldner schwingen eine mächtige Streitaxt.

Aber macht das überhaupt Spaß? Wir haben während dem Steam Next Fest die Chance genutzt und die Demo von Kingsroad ausprobiert. Was GoT- und Mittelalterfan Fabiano dazu sagt, lest ihr in seiner Preview.