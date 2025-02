D+D-Rollenspiel alter Schule: Wir führen in Solasta 2 einen ersten Dialog

Es sieht noch mehr aus wie Baldur's Gate 3: Vier Jahre nach Teil 1 will euch Solasta 2 wieder in die Welt von Dungeons & Dragons ziehen. Wir zeigen Demo-Gameplay.

Die Anspielversion lag uns bereits vor dem offiziellen Release auf Steam vor; GameStar-Autor Johannes Schubert verrät in der Preview, was den Nachfolger von Magister of the Crown auszeichnet.

Das unkommentierte Video zeigt einen frühen Dialog mit einer Quest-Figur. Solasta 2 soll dieses Jahr im Early Access starten.