Der Tutorial-Clip zeigt die Eigenheiten der Chinesen in Age of Mythology: Retold - Immortal Pillars

Age of Mythology: Retold - Immortal Pillars ergänzt Griechen, Ägypter, Nordmänner und Atlanter um die Fraktion der Chinesen. Die haben wieder drei Hauptgötter sowie neun Untergötter für die Zeitalter. Außerdem bekommt ihr eine neunteilige Kampagne und neue Karten für den Gefechtsmodus.

In unserem Test könnt ihr nachlesen, wie viel besser dieser DLC im Vergleich zum ersten China-Versuch 2016 geworden ist. Gemeinsam haben die beiden nämlich nur das Setting, ansonsten wurde Immortal Pillars komplett neu entwickelt und basiert damit nicht auf Tale of the Dragon, das damals für die Extended Edition erschienen ist.

Immortal Pillars kostet 20 Euro bei Steam oder im Microsoft Store. Es erscheint außerdem für Xbox, Playstation und im Microsoft Game Pass.