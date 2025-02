Die Rückkehr von die Sims hätte so viel mehr Liebe verdient

Die Sims 1 und Die Sims 2 sind wieder da. Nein, das ist kein Scherz: EA hat die 25 und 20 Jahre alten Klassiker tatsächlich zurückgebracht. Aber: »nur« als Re-Release, also eine Neuveröffentlichung, kein Remake oder Remaster. Dabei hätte es so viel mehr sein können: Ein richtiges Remaster mit aufgehübschter Grafik und ein paar sinnvollen Quality-of-Life-Verbesserungen wäre doch so eine schöne Überraschung zum 25. Jubiläum der Spielereihe! Und der Preis, puh … seht selbst. Unsere Kolleginnen Natalie, Magdalena und Iris haben einen ausführlichen Talk zu den Sims Legacy Collections aufgenommen, in diesem Video hat Natalie aber nochmal alles kompakt für euch zusammengefasst.