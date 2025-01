Doom: The Dark Ages ist so Metal wie nie!

Doom: The Dark Ages sieht wirklich fantastisch aus. Gleichzeitig will der Shooter das nahezu perfekte Spielgefühl des Vorgängers nochmal gehörig umkrempeln. In einem neuen Gameplay-Video haben die Entwickler genauer erklärt, wie sie den Spagat zwischen alt und neu hinbekommen wollen. Wir haben das neue Gameplay mit der Lupe untersucht und geben euch eine Vorschau!

Noch mehr Infos findet ihr im Artikel von Phil Elsner.