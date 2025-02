Ein Rollenspiel wie zu besten C64-Zeiten: He is Coming verbindet Retro-Charme mit Moderne

Die Fantasy-Apokalypse steht bevor und ihr müsst in einem neuen Rogue-like mit Auto-Battler-Kämpfen den Dämonenkönig besiegen. Das hat Geheimtipp-Potenzial!

He is Coming soll 2025 in den Early Access starten und gibt euch drei Ingame-Tage, um einen von 30 fiesen Bossgegnern zu besiegen. Ihr sammelt Ausrüstung und metzelt kleinere Monster, um euren Helden für das Gefecht aufzuleveln. Geht der Recke drauf, startet ihr einen neuen Run, bis ihr irgendwann den Obermotz besiegt.

Ihr wollt jetzt schon spielen? Die Alternative heißt Loop Hero und das sind die besten Tipps

Bei He is Coming übernimmt Hooded Horse den Vertrieb, der Publisher ist bekannt für seine Unterstützung kleinerer Projekte. Immer öfter werden daraus Achtungserfolge wie bei Manor Lords. He is Coming könnt ihr euch bereits auf eure Steam-Wunschliste setzen.