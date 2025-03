Forest Reigns: Der postapokalyptische Shooter schickt euch in ein überwuchertes Paris

In Forest Reigns seid ihr in Paris ganz auf euch allein gestellt. Das wäre so schon gruselig genug, aber diese Version der Stadt ist anders als die, die ihr kennt. Hier hat ein mutierter Wald die Hosen an. Der ist dabei nicht nur Kulisse, sondern ein eigenständiges Wesen und ihr müsst mit ihm interagieren, um dem Mysterium auf die Schliche zu kommen. Dabei zeigt er sich als mächtiger Verbündeter oder unbarmherziger Feind.

Im Gameplay-Trailer wird der non-lineare Shooter anhand einer Beispiel-Mission vorgestellt. Zwei Fraktionen stehen sich gegenüber und ihr befindet euch mittendrin. Fiese Banditen haben wehrlose Bürger gefangen genommen und ihr sollt selbst entscheiden können, wie ihr dieses Problem löst.

Im direkten Kampf könnt ihr die Feindseligkeit des Waldes nutzen, um das Feuer auf die Banditen zu eröffnen. Ihr könnt aber auch den Schutz der Nacht nutzen, um euch in das Feindgebiet zu schleichen. Dabei stellen sich euch allerdings düstere Kreaturen in den Weg. In jedem Fall ist eine gründliche Erkundung des Gebiets von Vorteil.

Wann Forest Reigns erscheint, wurde noch nicht bekanntgegeben. Auf Steam könnt ihr es allerdings bereits auf eure Wunschliste setzen.