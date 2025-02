Für die größte Invasion der Weltgeschichte rief C+C die Alarmstufe Rot aus

Red Alert 3 oder Alarmstufe Rot 3 war das letzte große Command & Conquer der Geschichte. Ein C&C4 gab's schließlich nie, oder? Das Intro feuerte aus allen Rohren.

Nachdem sich in den Vorgängern Sowjets und Alliierte bekriegten, war beim dritten Teil der Reihe plötzlich das asiatische Reich der Aufgehenden Sonne mit von der Partie. In Erinnerung an das legendäre Red-Alert-2-Intro marschiert dessen Armada zu Beginn des Echtzeit-Strategiespiels unter donnernden Klängen auf.

Echtzeit-Strategie wie damals: D.O.R.F. setzt da an, wo C&C aufhört

In unserer Liste der besten Command & Conquer-Spiele landete Alarmstufe Rot 3 übrigens nur auf Platz 9, der Fokus auf ein Koop-Missionsdesign sorgte nicht bei allen Fans der Reihe für Freude.